পাকিস্তান নেই, ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত খেলবে কাদের সঙ্গে—আলোচনায় আইপিএল দলের পোস্ট

এশিয়া কাপে ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত কোন দলের বিপক্ষে খেলবে?
প্রতিপক্ষের নাম যে পাকিস্তান—সেটা কোনো ক্রিকেট সমর্থকেরই অজানা থাকার কথা নয়। বলা যায় যে সুযোগও নেই।
কারণ, এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা, প্রচারণা হয় সবচেয়ে বেশি। তবে হুট করে আইপিএল দল পাঞ্জাব কিংসের এক্স হ্যান্ডলে কোনো ক্রিকেটপ্রেমীর চোখ পড়লে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যেতে পারেন।
কেন? কাল পাঞ্জাব কিংস তাদের এক্স হ্যান্ডলে আগামী রোববার এশিয়া কাপে ভারতের ম্যাচ নিয়ে একটি গ্রাফিকস কার্ড পোস্ট করেছে। সেখানে ভারতের প্রতিপক্ষের ঘরে কোনো দলের নাম বা পতাকা নেই! সূর্যকুমার যাদব ও শুবমান গিলের ছবিসংবলিত সেই পোস্টারে প্রতিপক্ষের ঘরটা ফাঁকা রাখা হয়েছে।
এর আগে ভারতের প্রথম ম্যাচের আগেও পাঞ্জাব কিংস গ্রাফিকস কার্ড শেয়ার করেছিল। তখন ভারতের প্রতিপক্ষ হিসেবে ঠিকই আরব আমিরাতের নাম ও লোগো ছিল। তবে এবার প্রতিপক্ষ রাজনৈতিকভাবে চির বৈরী প্রতিবেশী পাকিস্তান বলেই সম্ভবত নামটা উহ্য রাখা হয়েছে।
কেন কার্ডে পাকিস্তানের নাম বা লোগো নেই, সেটা অনুমান করাও খুব একটা কঠিন কিছু নয়। গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হয়। এরপর দুই দেশ সংঘাতে জড়ায়। সেই ঘটনার এবারই প্রথম ক্রিকেট মাঠে মুখোমুখি হবে দুই প্রতিবেশী।
ভারতের বেশ কয়েকজন সাবেক ক্রিকেটার চান না এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচটা হোক। ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজন সিং ও সাবেক ক্রিকেটার কেদার যাদবরা এই ম্যাচ বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি শেষ হওয়া ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লেজেন্ডস (ডব্লুসিএল) টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব ও সেমিফাইনালে ভারত চ্যাম্পিয়নস পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নসের সঙ্গে খেলতেও অস্বীকৃতি জানায়। এর পর থেকে ম্যাচ বয়কটের আলাপটা উঠেছে আরও বেশি।
এমনকি গতকাল এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন (পিআইএল) আবেদন করা হয়েছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্টে। যদিও জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য রাজি হননি আদালত।
পাঞ্জাব কিংস হয়তো এই স্রোতে গা ভাসিয়ে জনপ্রিয়তা পাওয়ার লক্ষ্যেই গ্রাফিকস কার্ডটি পোস্ট করেছে। উদ্দেশ্য সেটি হলে সেই হিসাবে তারা সফলও। কারণ, আরব আমিরাত ম্যাচের কার্ড শেয়ার করা সেই পোস্ট দেখার সংখ্যা মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার। ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে পাঞ্জাব কিংসের আলোচিত এই কার্ড দেখার সংখ্যা চার লাখের বেশি। হাজারের বেশি মন্তব্যও এসেছে।