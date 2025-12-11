টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কোন দল কয়টি ম্যাচ খেলবে

আগামী বছর ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এই টুর্নামেন্ট ঘিরে দলগুলোর ভাবনা ও প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে এই সংস্করণে কোন দল কয়টি ম্যাচ খেলবে, সেই আলোচনাও আছে। আগামী দুই মাসে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততা থাকবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ও বিশ্বকাপের স্বাগতিক ভারতের। ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে তারা খেলবে ১০ টি–টোয়েন্টি ম্যাচ। দেখে নেওয়া যাক টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে এই সংস্করণে টেস্ট খেলুড়ে দলগুলোর কোন দলের কয়টি ম্যাচ আছে—
আফগানিস্তান
বিশ্বকাপের আগে টি–টোয়েন্টি ম্যাচ নেই।
অস্ট্রেলিয়া
বিশ্বকাপের আগে টি–টোয়েন্টি ম্যাচ নেই। দলটির ক্রিকেটাররা এখন ব্যস্ত অ্যাশেজ সিরিজ খেলতে।
বাংলাদেশ
বাংলাদেশেরও বিশ্বকাপের আগে টি–টোয়েন্টি ম্যাচ নেই। তবে ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বিপিএল।
ইংল্যান্ড
বিশ্বকাপের আগে তারা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিনটি টি–টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে। পাল্লেকেলেতে আগামী ৩০ জানুয়ারি এবং ১ ও ৩ ফেব্রুয়ারি হবে ম্যাচগুলো।
ভারত
বিশ্বকাপের আগে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততা ভারতের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এ মাসেই ৫ টি–টোয়েন্টির সিরিজ খেলছে তারা। আগামী মাসে ৫ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে।
আয়ারল্যান্ড
বিশ্বকাপের আগে টি–টোয়েন্টি ম্যাচ নেই।
নিউজিল্যান্ড
বিশ্বকাপের আগে তারা জানুয়ারিতে ৫টি টি–টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে ভারতের বিপক্ষে।
পাকিস্তান
বিশ্বকাপের স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার মাটিতে খেলবে পাকিস্তান। তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে তারা।
দক্ষিণ আফ্রিকা
বিশ্বকাপের আগে ব্যস্ততা আছে দক্ষিণ আফ্রিকারও। ভারতের বিপক্ষে এখন ৫ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে তারা। জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারিতে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে তারা।
শ্রীলঙ্কা
ঘরের মাঠে ব্যস্ত সময় কাটবে শ্রীলঙ্কারও। জানুয়ারিতে পাকিস্তান এবং ওই মাসেরই শেষ দিকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলবে তারা।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
জিম্বাবুয়ে
বিশ্বকাপের আগে টি–টোয়েন্টি ম্যাচ নেই তাদের।