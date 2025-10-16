ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা, প্রথমবার ডাক পেলেন মাহিদুল

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসবি)। সর্বশেষ আফগানিস্তান সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন মোহাম্মদ নাঈম ও নাহিদ রানা। এ ছাড়া চোটের কারণে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে দলে না থাকা লিটন দাস নেই এবারও।
দলে ফিরেছেন ভিসা জটিলতায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যেতে না পারা সৌম্য সরকার। প্রথমবার ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান মাহিদুল ইসলাম।
সর্বশেষ আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে নাঈম ও নাহিদ রানা দুজনই খেলেছিলেন একটি করে ম্যাচ। তৃতীয় ওয়ানডেতে ২৪ বল খেলে ৭ রান করে আউট হয়ে যান নাঈম। একই ম্যাচে ৮.২ ওভার বল করে ৫৬ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন নাহিদ।
দলে ফেরা সৌম্য এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছিলেন। ১০ বছরের ক্যারিয়ারে ৭৬ ওয়ানডেতে ২১৯৮ রান করেছেন সৌম্য। নুতন মুখ মাহিদুল একটি টেস্ট খেলেছেন। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ৯৬টি ম্যাচ খেলে ৪ সেঞ্চুরিতে ৪৪.৫৩ গড়ে ৩৪২৯ রান করেছেন মাহিদুল।
১৮ অক্টোবর সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও বাংলাদেশ। ২১ ও ২৩ অক্টোবর হবে পরের দুই ম্যাচ। মিরপুরের শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সব কটি ম্যাচই শুরু হবে বেলা দেড়টায়। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের ম্যাচগুলো হবে চট্টগ্রামে।