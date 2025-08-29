২০টি বল করতে জাম্পার সামনে ৩৪ হাজার কিলোমিটার পথের চ্যালেঞ্জ

অ্যাডাম জাম্পার জন্য এমন অভিজ্ঞতা কি এবারই প্রথম? মাত্র ২০টি বল করার জন্য যাওয়া–আসা মিলিয়ে প্রায় ৩৪ হাজার কিলোমিটার পথ দেওয়ার ঘটনা তো অহরহ ঘটে না। জাম্পার সঙ্গে সেটাই ঘটছে।
অস্ট্রেলিয়ার লেগ স্পিনার জাম্পা সর্বশেষ দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছেন। সিরিজটি শেষ হয়েছে ২৪ আগস্ট। এর মধ্যেই আবার জাম্পার ডাক পড়েছে ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট দ্য হানড্রেডে। এ টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওভাল ইনভিন্সিবলে খেলার ডাক পেয়েছেন জাম্পা।
জাম্পার ডাক পড়েছে আরেক লেগ স্পিনার রশিদ খান না থাকায়। আফগানিস্তানের এই স্পিনার দ্য হানড্রেডে খেলতেন ওভালের হয়ে। তবে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও আরব আমিরাতকে নিয়ে আজ শুরু হতে যাওয়া ত্রিদেশীয় সিরিজের কারণে হানড্রেডের ফাইনালে খেলতে পারবেন না রশিদ। ফাইনাল আগামী রোববার।
আকাশপথে অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যান্ডের দূরত্ব প্রায় ১৬ হাজার ৯০০ কিলোমিটার। অস্ট্রেলিয়ার কোন জায়গা থেকে জাম্পা বিমানে উঠবেন, তার ওপর এ দূরত্ব কম–বেশি হওয়া নির্ভর করছে।
ফাইনাল নিশ্চিতের পর ওভালের কোচ টম মুডি বলেছেন, ‘আমরা জাম্পাকে চাই। আমরা সেই ব্যবস্থাই করছি। জাম্পাও আসতে চায়। এই দলটা ও সারের সঙ্গে আগে থেকেই ও পরিচিত। এর আগে ও ভাইটালিটি ব্লাস্টেও খেলেছে।’
দ্য হানড্রেডে এ নিয়ে টানা তিনবার ফাইনালে পৌঁছাল ওভাল। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সর্বশেষ দুই মৌসুমেই। এই দুই মৌসুমেই ওভালে খেলেছেন জাম্পা। সর্বশেষ মৌসুমে ৯ ম্যাচে নিয়েছেন ১৯ উইকেট।
হানড্রেডে একজন বোলার সর্বোচ্চ ২০ বল করতে পারবেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে জাম্পার দীর্ঘ ফ্লাইটটিও ম্যাচের সময়ের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি বড়।
রোববার লর্ডসে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ওভালের মুখোমুখি হবে ট্রেন্ট রকেটস বা নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের। এলিমেনটর ম্যাচটি হবে আগামীকাল।