বিপিএলে রংপুর দলে জায়গা পাওয়া কে এই ইতালির ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে গতকাল বিদেশি ক্রিকেটার নিতে খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এর মধ্যেই রংপুর রাইডার্স চমক দেখিয়েছে। ইতালির হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা বাঁহাতি ওপেনার এমিলিও গে-কে ১০ হাজার ডলারে দলে নিয়েছে তারা। সেটাও আবার খেলোয়াড়ের নিজস্ব আগ্রহে। প্রশ্ন জাগে—কে এই ইতালিয়ান ক্রিকেটার? এত বিদেশি নামের ভিড়ে তাঁকেই কেন বেছে নিল রংপুর?
এমিলিও যতটা ইতালিয়ান, তার চেয়ে বেশি ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার। ইতালির হয়ে তিনি খেলেছেন মাত্র ৭ ম্যাচ—চারটি ওয়ানডে আর তিনটি টি–টোয়েন্টি। গত নভেম্বরে ইতালির হয়ে চারটি ওয়ানডে খেলেন, আর চারটিতেই করেন ফিফটি।
টি–টোয়েন্টি অভিষেক হয়েছিল গত জুলাইয়ে। দ্বিতীয় ম্যাচেই স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেন ৫০ রানের ইনিংস। ইতালির হয়ে তাঁর তিন ম্যাচই ছিল টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইউরোপ আঞ্চলিক ফাইনালের অংশ।
২৫ বছর বয়সী এমিলিও জন্মেছেন ইংল্যান্ডের বেডফোর্ডে। মায়ের পরিবার ইতালির, বাবার পরিবার গ্রেনাডার। মায়ের পরিচয়ের কারণেই তিনি ইতালির হয়ে খেলতে পারছেন।
তবে তাঁর আসল লক্ষ্য ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা। কাউন্টি ক্রিকেটে তিনি নিয়মিত মুখ। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৬৭ ম্যাচে করেছেন ৪,১৫০ রান, গড় ৩৭.৩৮। সেঞ্চুরি আছে ১০টি। সর্বোচ্চ ইনিংস ২৬১ রানের। বর্তমানে খেলছেন ইংলিশ ক্লাব ডারহামের হয়ে।
এমিলিও একাধিকবার বলেছেন ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার স্বপ্নের কথা। নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে না পারার হতাশাও আছে তাঁর। কেন ইতালির হয়ে খেলছেন, সে কারণও জানিয়েছেন। গত বছরের শেষ দিকে স্কাই স্পোর্টসে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমার লক্ষ্য ছিল লাল বলের ক্রিকেটে দাপট দেখানো। কাউন্টি ক্রিকেটে এখন আমি প্রতিষ্ঠিত। তাই সাদা বলের ক্রিকেটেও উন্নতি করতে চাই। সে কারণেই ইতালির হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্রিটিশ নাগরিক যদি ইংল্যান্ড ছাড়া অন্য কোনো পূর্ণ সদস্যদেশের হয়ে অনূর্ধ্ব–১৭ বা তার ওপরে খেলেন, তাহলে তিনি আর ইংল্যান্ডের হয়ে খেলতে পারবেন না। তবে সহযোগী সদস্যদেশের হয়ে খেললে (যেমন ইতালি) তাতে কোনো বাধা নেই।
এমিলিও নিয়মটা জানেন হয়তো!