রানের যে চূড়ায় এবার কেউ ওঠেনি, তা করে জয় স্কটল্যান্ডের

প্রথম দুই দিনে ম্যাচ হয়েছে ৬টি, খেলেছে ভারত, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলগুলো। কিন্তু আগে ব্যাট করে এই দলগুলোর কেউই দুই শ রানের ঘর ছুঁতে পারেনি। অবশেষে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০০ রানের দেখা পেল আজ সপ্তম ম্যাচে।
কলকাতায় ইতালির বিপক্ষে প্রথমে ব্যাট করে স্কটল্যান্ড করেছে ৪ উইকেটে ২০৭। যা এবারের আসরের প্রথম দুই শ তো বটেই, টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোনো সহযোগী সদস্য দেশেরও সর্বোচ্চ।
রেকর্ড গড়া ম্যাচটিতে রান তাড়ায় নামা ইতালিকে ১৩৪ রানে আটকে দিয়ে ৭৩ রানের বড় জয় পেয়েছে স্কটল্যান্ড। এবারের আসরে স্কটিশদের এটি দ্বিতীয় ম্যাচ হলেও ইতালির প্রথম ছিল। এবারই প্রথম বিশ্বকাপে খেলছে ইউরোপের দেশটি।
ওভারপ্রতি দশের বেশি রানের সমীকরণে ব্যাট করতে নেমে ইতালি ইনিংসের প্রথম বলেই হারায় জাস্টিন মসকার উইকেট।
উইকেট হারানো দিয়ে বিশ্বকাপে ব্যাটিং শুরু করা ইতালি পাওয়ারপ্লের মধ্যে খোয়ায় আরও দুই উইকেট। চতুর্থ উইকেটে হ্যারি ম্যানেত্তি ও বেন ম্যানেত্তি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দুই ভাইয়ের জুটিতে যোগ হয় ৭৩ রান।
তবে ১১৩ রানের মাথায় হ্যারি ম্যানেত্তি আউট হতেই বাকি ইনিংস হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। মাত্র ২১ রানের মধ্যে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে ১৩৪–এ থামে দলটি। অধিনায়ক ওয়েন ম্যাডসেন ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পেয়ে উঠে যাওয়ার পর আর মাঠে নামেননি, ব্যাটিংও করেননি।
এর আগে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে জর্জ মানসি ও মাইকেন জোনসের উদ্বোধনী জুটি থেকেই ১২৬ রান পেয়ে যায় স্কটল্যান্ড। মানসি ৫৪ বলে ৮৪ আর জোনস ৩০ বলে ৩৭ রান করে আউট হওয়ার পর দলকে বাকি পথে টানেন ব্রান্ডন ম্যাকমুলেন ও মাইকেল লিস্ক। ম্যাকমুলেন ১৮ বলে ৪১ ও লিস্কের ৫ বলে ২২ রানের দুটি অপরাজিত ঝোড়ো ইনিংস স্কটল্যান্ডকে নিয়ে যায় দুই শর ওপারে।
পরে অফ স্পিন বোলিংয়ে ১৭ রানে ৪ উইকেট নেন লিস্ক। হন ম্যাচসেরাও।
স্কটল্যান্ড: ২০ ওভারে ২০৭/৪ (মানসি ৮৪, ম্যাকমুলেন ৪১*, জোনস ৩৭; হাসান ১/২১)। ইতালি: ১৬.৪ ওভারে ১৩৪ (বেন ম্যানেত্তি ৫২, হ্যারি ম্যানেত্তি ৩৭, স্মাটস ২২; লিস্ক ৪/১৭, ওয়াট ২/২৪)। ফল: স্কটল্যান্ড ৭৩ রানে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: মাইকেল লিস্ক।