১৯ বলে ফিফটি জিসানের, মালয়েশিয়াকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ এইচপি

১৯ রানেই নেই ২ উইকেট। তৃতীয় উইকেটে ৫০ ছাড়ানো জুটি গড়েন সাইদ আজিজ ও আহমেদ আকিল। পুরো ম্যাচে মালয়েশিয়ার ‘অর্জন’ বলতে এটুকুই। তাদের যদিও অলআউট করতে পারেনি বাংলাদেশ হাই পারফরম্যান্স দল (এইচপি)। তবে পুরো ২০ ওভার খেললেও ৪ উইকেট হারিয়ে ১০৫ রান করতে পারে মালয়েশিয়া। জিসান আহমেদের ঝোড়ো ফিফটিতে ৭.৪ ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে ওই রান পেরিয়ে যায় বাংলাদেশ এইচপি। দুই ম্যাচের টি-টুয়েন্টির সিরিজটি ২-০ ব্যবধানে জিতেছে বাংলাদেশ এইচপি।
মিরপুরে টস জিতে আজ ব্যাট করতে নামা মালয়েশিয়া তৃতীয় ওভারে গিয়ে প্রথম উইকেট হারায়। ৫ বলে শূন্য রান করে মোহাম্মদ রুবেলের বলে বোল্ড হন সাইফ উল্লাহ। এক ওভার পর ২০ বলে ১৮ রান করা আসলাম খানকে আউট করেন বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান।
দুই ওপেনারকে হারানোর পর ৫৮ রানের জুটি গড়েন সাইদ আজিজ ও আহমেদ আকিল। দুজনই ফিরেছেন আবু হায়দারের বলে ক্যাচ দিয়ে। ৫২ বল খেলে আজিজ ৪০ আর ৩৩ বলে ৩০ রান করেন আকিল।
অল্প পুঁজি নিয়ে কোনোরকম লড়াই-ই করতে পারেনি মালয়েশিয়া। ১৯ বলে ফিফটি পেয়েছেন ওপেনার জিসান আলম। ২ চার ও ৭ ছক্কায় ২১ বলে ৫৭ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। আরেক ওপেনার জাওয়াদ আবরার ৮ বলে ২৩ রান করে আউট হন।
পরশু বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ।