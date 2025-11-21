মেয়েদের আইপিএল নিলামে বাংলাদেশের মারুফা, স্বর্ণা ও রাবেয়া

মেয়েদের আইপিএল নামে পরিচিত উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লুপিএল) ২০২৬ আসরের নিলামে আছেন তিন বাংলাদেশি। তাঁরা হচ্ছেন পেসার মারুফা আক্তার, অলরাউন্ডার স্বর্ণা আক্তার ও লেগ স্পিনার রাবেয়া খান। ২৭ নভেম্বর দিল্লিতে এই নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
এবারের ডব্লুপিএল নিলামে আছে মোট ২৭৭ ক্রিকেটারের নাম। তাঁদের মধ্য থেকে ৭৩ জন দল পাবেন। এর মধ্যে ৮৩ বিদেশির জন্য জায়গা আছে ২৩টি।
আজ ডব্লুপিএল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নিলামের খেলোয়াড় তালিকায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের তিন ক্রিকেটার মারুফা, স্বর্ণা ও রাবেয়ার ভিত্তিমূল্য ধরা হয়েছে ৩০ লাখ রুপি করে। মোট তিনটি ক্যাটাগরিতে খেলোয়াড়দের নাম তালিকাভূক্ত করা হয়েছে।
এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ ভিত্তিমূল্যের খেলোয়াড় ১৯ জন, ৪০ লাভ ভিত্তিমূল্যের খেলোয়াড় ১১ জন। আর ৩০ লাখের ঘরে আছে ৮৮ খেলোয়াড়ের নাম।
পাঁচ দলের ডব্লুপিএল ৭ জানুয়ারি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। ২০২৩ সালে শুরু হওয়া টুর্নামেন্টটিতে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের কেউ খেলেননি।