খেলার ভুবনের মানুষদের মিলনমেলা শুরু

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের খেলোয়াড় তহুরা খাতুন ও ঋতুপর্ণা চাকমা এসেছেন অনুষ্ঠানস্থলে। তহুরা বলেছেন পুরস্কার মুখ্য নয়, অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েই তিনি খুশি। একই কথা বলেছেন ঋতুপর্ণাও।
সিটি গ্রুপ–প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার নিয়ে প্রথম আলোর ওয়েবসাইটে সাবেক ও বর্তমান ক্রীড়াবিদরা লিখেছেন। বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদের কলাম পড়তে ক্লিক করতে পারেন নিচের লিংকে–
স্বচ্ছতার দিক দিয়ে এই পুরস্কারই সেরা
সাবেক ক্রীড়াবিদ বশীর আহমেদের কলাম ‘গ্রহণযোগ্যতাই এই পুরস্কারকে আলাদা করে দিয়েছে’ পড়তে পারেন।
হোটেল সোনারগাঁওয়ের ওয়েসিস হল থেকে স্বাগতম! আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে সিটি গ্রুপ–প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার ২০২৪ এর অনুষ্ঠান।
২০০৪ সালে এ পুরস্কার দেওয়া চালু হয়। প্রথম ক্রীড়া পুরস্কার দেওয়ার সময়েই ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল, এ পুরস্কারের মূল সুর হবে সার্বজনীন উদ্যাপন। খেলার উদ্যাপন। খেলার মানুষদের নিয়ে উদ্যাপন। আজও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।
খেলার ভুবনের মানুষদের এই অনুষ্ঠান নিয়ে আগ্রহটা বোঝা যায় নিচের ছবিগুলোয়।