খেলা

সিটি গ্রুপ–প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার ২০২৪

খেলার ভুবনের মানুষদের মিলনমেলা শুরু

মাহমুদুল হাসান
২০২১ সালে আজীবন সম্মাননা পেয়েছিলেন মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। তিনি এসেছেন অনুষ্ঠানে

আমন্ত্রণ পেয়েই খুশি তহুরা, ঋতুপর্ণা

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের খেলোয়াড় তহুরা খাতুন ও ঋতুপর্ণা চাকমা এসেছেন অনুষ্ঠানস্থলে। তহুরা বলেছেন পুরস্কার মুখ্য নয়, অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েই তিনি খুশি। একই কথা বলেছেন ঋতুপর্ণাও।

‘স্বচ্ছতার দিক দিয়ে এই পুরস্কারই সেরা’

সিটি গ্রুপ–প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার নিয়ে প্রথম আলোর ওয়েবসাইটে সাবেক ও বর্তমান ক্রীড়াবিদরা লিখেছেন। বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদের কলাম পড়তে ক্লিক করতে পারেন নিচের লিংকে–

স্বচ্ছতার দিক দিয়ে এই পুরস্কারই সেরা

সাবেক ক্রীড়াবিদ বশীর আহমেদের কলামগ্রহণযোগ্যতাই এই পুরস্কারকে আলাদা করে দিয়েছে’ পড়তে পারেন।

ওয়েসিস হলকে সাজানো হয়েছে ক্রীড়া পুরস্কারের জন্য
আগের বছরগুলোয় যারা বর্ষসেরা হয়েছিলেন
ওয়েসিস হলে ঢোকার পথে

স্বাগতম!

হোটেল সোনারগাঁওয়ের ওয়েসিস হল থেকে স্বাগতম! আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে সিটি গ্রুপ–প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার ২০২৪ এর অনুষ্ঠান।

২০০৪ সালে এ পুরস্কার দেওয়া চালু হয়। প্রথম ক্রীড়া পুরস্কার দেওয়ার সময়েই ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল, এ পুরস্কারের মূল সুর হবে সার্বজনীন উদ্‌যাপন। খেলার উদ্‌যাপন। খেলার মানুষদের নিয়ে উদ্‌যাপন। আজও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

খেলার ভুবনের মানুষদের এই অনুষ্ঠান নিয়ে আগ্রহটা বোঝা যায় নিচের ছবিগুলোয়।

বন্ধু কী খবর বলো! ওয়েসিস হলে ঢোকার আগে সাবেক ক্রীড়াবিদদের একে–অপরকে আলিঙ্গন
ওয়েসিস হলে মিলনমেলা শুরুর আগের চিত্র
আরও পড়ুন