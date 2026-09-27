খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ। রাতে উয়েফা নেশনস লিগে মুখোমুখি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল ও আর্লিং হলান্ডের নরওয়ে।

এশিয়ান গেমস

বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

ফিফা আসিয়ান কাপ

হংকং-লাওস
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস

কম্বোডিয়া-মিয়ানমার
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস

১ম ওয়ানডে

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

৩য় ওয়ানডে

ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

উয়েফা নেশনস লিগ

লিথুয়ানিয়া-আজারবাইজান
সন্ধ্যা ৭টা, সনি স্পোর্টস ২

অস্ট্রিয়া-কসোভো
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২

ডেনমার্ক-ওয়েলস
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ৫

জার্মানি-গ্রিস
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

নরওয়ে-পর্তুগাল
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ইসরায়েল-আয়ারল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

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