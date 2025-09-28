খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

এশিয়া কাপের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। সিলেটে চলছে জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি। আছে ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের ম্যাচও।

এশিয়া কাপ: ফাইনাল

ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি

ঢাকা মহানগর-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ঢাকা বিভাগ-সিলেট
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই

জিম্বাবুয়ে-বোতসোয়ানা
বিকেল ৫-৫০ মি., আইসিসি টিভি ওয়েবসাইট

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-ফুলহাম
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

নিউক্যাসল-আর্সেনাল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

বার্সেলোনা-সোসিয়েদাদ
রাত ১০-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

সিরি আ

রোমা-হেল্লাস
সন্ধ্যা ৭টা, ডিএজেডএন

এসি মিলান-নাপোলি
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন

