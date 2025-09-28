আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

এশিয়া কাপের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। সিলেটে চলছে জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি। আছে ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের ম্যাচও।
ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ঢাকা মহানগর-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ঢাকা বিভাগ-সিলেট
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
জিম্বাবুয়ে-বোতসোয়ানা
বিকেল ৫-৫০ মি., আইসিসি টিভি ওয়েবসাইট
অ্যাস্টন ভিলা-ফুলহাম
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নিউক্যাসল-আর্সেনাল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বার্সেলোনা-সোসিয়েদাদ
রাত ১০-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
রোমা-হেল্লাস
সন্ধ্যা ৭টা, ডিএজেডএন
এসি মিলান-নাপোলি
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন