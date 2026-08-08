খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ আগস্ট ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের ফাইনাল আজ। প্রীতি ক্লাব ফুটবলে আজ মুখোমুখি চেলসি ও এসি মিলান এবং পিএসজি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

১ম টি–টুয়েন্টি

বাংলাদেশ এইচপি–মালয়েশিয়া
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস

প্রীতি ক্লাব ফুটবল

চেলসি-এসি মিলান
সন্ধ্যা ৬টা, ফ্যানকোড

পিএসজি-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ৯টা, ফ্যানকোড

কারাবাও কাপ

কিউপিআর-মিলওয়াল
সন্ধ্যা ৭টা, ফ্যানকোড

ডার্বি কাউন্টি-লিঙ্কন সিটি
রাত ৮টা, ফ্যানকোড

সোয়ানসি-বার্মিংহাম
রাত ৮টা, ফ্যানকোড

ওয়েস্টহাম-পোর্টসমাউথ
রাত ৮টা, ফ্যানকোড

দ্য হানড্রেড

এমআই লন্ডন-ট্রেন্ট রকেটস
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

সাউদার্ন-ম্যানচেস্টার
রাত ১১টা, স্টার স্পোর্টস ২

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ: ফাইনাল

জাফনা-কলম্বো/গল
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

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