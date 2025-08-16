রোনালদোর উপদেশ: শর্টকাট কোনো পথ নেই, কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প নেই
নাহিদ রানা ও সিরাজের মুখে হাসি, সালাহর জোতা–স্মরণ, রোবট ফুটবলার, গফের ‘নৃত্য’ ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর অনুশীলন।
খেলা ডেস্ক
কী নিয়ে হাসছেন বাংলাদেশের পেসার নাহিদ রানা ও পেস বোলিং কোচ শন টেইট। আজ মিরপুরের একাডেমি মাঠে চলছে বাংলাদেশ দলের অনুশীলনে পেস
পোল্যান্ডের সাইলেসিয়ায় চলছে ডায়মন্ড লিগ। সেখানে এএফপি ফটোগ্রাফার যুক্তরাষ্ট্রের লং জাম্পার মোয়ানা নিকোলসকে এভাবে ক্যামেরাবন্দী করলেন
চীনের চেংডুতে চলছে ওয়ার্ল্ড গেমস। সেখানেই এভাবে শূন্যে ভাসলেন যুক্তরাষ্ট্রের দুই অ্যারোবিক জিমন্যাস্ট নৃত্যের তালে নয়, সিনসিনাটি ওপেনে ভারসাম্য হারিয়েই এমন ভঙ্গী মার্কিন টেনিস তারকা কোকো গফেরদুই রোবটের বক্সিং লড়াইয়ে কে জিতেছে? চীনে চলমান হিউম্যানিয়ড রোবট গেমসে‘শর্টকাট কোনো পথ নেই। কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প নেই।’ অনুশীলনের এই ছবি দিয়ে এমন ক্যাপশনই লিখেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোদর্শক অভিবাদনে সিক্ত হয়েই আজ কেয়ার্নসে মাঠে নামলেন অস্ট্রেলিয়ার টি–টোয়েন্টি অধিনায়ক মিচেল মার্শভারতীয় পেসার মোহাম্মদ সিরাজের মুখে তো এখন এমন হাসিই থাকার কথাবল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন এক রোবট ফুটবলার। পেছনে চিৎপটাং প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়মোহাম্মদ সালাহর এই বেবি শার্ক উদ্যাপন প্রয়াত সতীর্থ দিয়োগো জোতার জন্য