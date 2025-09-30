খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

আজ শুরু হচ্ছে মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ। রাতে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগ, ম্যাচ আছে রিয়াল মাদ্রিদ, লিভারপুল, বায়ার্ন ও  চেলসির মতো ক্লাবের।

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি

সিলেট-ঢাকা মহানগর
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস

ঢাকা বিভাগ-রাজশাহী
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ভারত-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই

জিম্বাবুয়ে-তাঞ্জানিয়া
বেলা ১-৩০ মি., আইসিসি টিভি ওয়েবসাইট

৩য় টি-টোয়েন্টি

নেপাল-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ৮-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

কাইরাত-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

চেলসি-বেনফিকা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

গালাতাসারাই-লিভারপুল
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

পাফোস-বায়ার্ন
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

