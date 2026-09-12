আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

ইউএস ওপেনের নারী এককের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি আরিনা সাবালেঙ্কা ও ইয়েলেনা রিবাকিনা। আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগার ম্যাচ।
সাবালেঙ্কা-রিবাকিনা
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
লিভারপুল-ফুলহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চেলসি-হাল সিটি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
টটেনহাম-এভারটন
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সান্ডারল্যান্ড-আর্সেনাল
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
রেসিং-দেপোর্তিভো
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস
ওসাসুনা-এসপানিওল
রাত ৮-১৫ মি., টি স্পোর্টস
বিলবাও-এলচে
রাত ১০-৩০ মি., টি স্পোর্টস
রিয়াল মাদ্রিদ-ভায়েকানো
রাত ১টা, টি স্পোর্টস