খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ মে ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

পিএসএলে আজ দ্বিতীয় এলিমিনেটর, মুখোমুখি হায়দরাবাদ ও ইসলামাবাদ। আছে আইপিএল ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচও।

পিএসএল: এলিমিনেটর ২

হায়দরাবাদ-ইসলামাবাদ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

আইপিএল

রাজস্থান-দিল্লি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিডস-বার্নলি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

