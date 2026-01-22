খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ জানুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া। শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ। রাতে আছে ইউরোপা লিগের ম্যাচ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

২য় রাউন্ড
সকাল ৬-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই

বাংলাদেশ-নামিবিয়া
বেলা ১-১৫ মি., আইসিসি টিভি

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

১ম ওয়ানডে

শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ৫

এসএ টি-টুয়েন্টি

পার্ল-জোবার্গ
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

ইউরোপা লিগ

বোলোনিয়া-সেল্টিক
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

ফেরেনৎসভারোস-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ব্রাগা-নটিংহাম
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

রোমা-স্টুটগার্ট
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

রেঞ্জার্স-লুদোগোরেৎস
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

