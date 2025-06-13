লর্ডসে চলছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা
লর্ডসে চলছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ জুন ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

লর্ডসে চলছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। আজ তৃতীয় দিনের খেলা।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ:  ফাইনাল (৩য় দিন)

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও  স্টার স্পোর্টস ১

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট

তামিলনাড়ু ক্রিকেট লিগ
সন্ধ্যা ৭-৪৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট

ভাইটালিটি ব্ল্যাস্ট
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

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