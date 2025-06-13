আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ জুন ২০২৫)

\u0026lt;p\u0026gt;লর্ডসে চলছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। আজ তৃতীয় দিনের খেলা।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও \u0026nbsp;স্টার স্পোর্টস ১\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;তামিলনাড়ু ক্রিকেট লিগ\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;সন্ধ্যা ৭-৪৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ভাইটালিটি ব্ল্যাস্ট\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১ \u0026lt;/p\u0026gt;