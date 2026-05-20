আজ টিভিতে যা দেখবেন (২০ মে ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

সিলেট টেস্টের শেষ দিন আজ। ফেডারেশন কাপের ফাইনালে মুখোমুখি বসুন্ধরা কিংস ও মোহামেডান। রাতে আছে ইউরোপা লিগের ফাইনাল।

সিলেট টেস্ট–৫ম দিন

বাংলাদেশ–পাকিস্তান
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ

মোহামেডান–অগ্রণী ব্যাংক
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

আবাহনী–প্রাইম ব্যাংক
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

লিজেন্ডস–লেপার্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

স্ট্রাইকার্স–সিটি ক্লাব
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

ফেডারেশন কাপ: ফাইনাল

বসুন্ধরা কিংস–মোহামেডান
বিকেল ৫–৩০ মি., টি স্পোর্টস

আইপিএল

কলকাতা–মুম্বাই
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

ইউরোপা লিগ: ফাইনাল

ফ্রাইবুর্গ–অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

