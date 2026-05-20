আজ টিভিতে যা দেখবেন (২০ মে ২০২৬)

সিলেট টেস্টের শেষ দিন আজ। ফেডারেশন কাপের ফাইনালে মুখোমুখি বসুন্ধরা কিংস ও মোহামেডান। রাতে আছে ইউরোপা লিগের ফাইনাল।
বাংলাদেশ–পাকিস্তান
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
মোহামেডান–অগ্রণী ব্যাংক
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
আবাহনী–প্রাইম ব্যাংক
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
লিজেন্ডস–লেপার্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
স্ট্রাইকার্স–সিটি ক্লাব
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
বসুন্ধরা কিংস–মোহামেডান
বিকেল ৫–৩০ মি., টি স্পোর্টস
কলকাতা–মুম্বাই
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ফ্রাইবুর্গ–অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২