আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ নভেম্বর ২০২৫)

অস্ট্রেলিয়া–ভারত ও পাকিস্তান–দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ আজ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি টটেনহাম–ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
অস্ট্রেলিয়া–ভারত
দুপুর ২–১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
পাকিস্তান–দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
টটেনহাম–ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এভারটন–ফুলহাম
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ওয়েস্ট হাম–বার্নলি
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
সান্ডারল্যান্ড–আর্সেনাল
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইউনিয়ন বার্লিন–বায়ার্ন মিউনিখ
রাত ৮–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
মনশেনগ্লাডবাখ–কোলন
রাত ১১–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
আতলেতিকো মাদ্রিদ–লেভান্তে
রাত ১১–৩০ মি., রাজধানী টিভি