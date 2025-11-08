খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়া–ভারত ও পাকিস্তান–দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ আজ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি টটেনহাম–ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

৫ম টি–টোয়েন্টি

অস্ট্রেলিয়া–ভারত
দুপুর ২–১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও  ২

৩য় ওয়ানডে

পাকিস্তান–দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

টটেনহাম–ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

এভারটন–ফুলহাম
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ওয়েস্ট হাম–বার্নলি
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

সান্ডারল্যান্ড–আর্সেনাল
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

জার্মান বুন্দেসলিগা

ইউনিয়ন বার্লিন–বায়ার্ন মিউনিখ
রাত ৮–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২

মনশেনগ্লাডবাখ–কোলন
রাত ১১–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২

লা লিগা

আতলেতিকো মাদ্রিদ–লেভান্তে
রাত ১১–৩০ মি., রাজধানী টিভি

