‘পরিবারের সঙ্গে মীমাংসা করতে চাই না’—বেকহাম দম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন তাঁদের বড় ছেলে

‘আমি আমার পরিবারের সঙ্গে মীমাংসা করতে চাই না’—সম্প্রতি এমন মন্তব্য করে আলোচনায় এসেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক মিডফিল্ডার ডেভিড বেকহামের ছেলে ব্রুকলিন পেল্টজ বেকহাম। ইনস্টাগ্রামে এক বিবৃতিতে ব্রুকলিন অভিযোগ করেছেন, তাঁর বাবা-মা সংবাদমাধ্যমে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে ‘আক্রমণ’ করছেন।
ইন্টার মায়ামির সহমালিক ডেভিড বেকহাম ও লেডি বেকহামের জ্যেষ্ঠ সন্তান ব্রুকলিন বলেন, বাবা-মা নিকোলা পেল্টজ বেকহামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ‘ধ্বংস করার’ চেষ্টা করছেন এবং নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য সংবাদমাধ্যমে মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছেন।
বেকহাম পরিবারে দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। ব্রুকলিন জানান, তিনি বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে ‘নিজের হয়ে কথা বলা এবং সত্য বলা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।’ এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে বিবিসি বেকহামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তবে তাঁরা এই দ্বন্দ্বের কথা স্বীকার করেননি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে ১ কোটি ৬০ লাখ অনুসারী ব্রুকলিনের। সেখানে এ নিয়ে একাধিক পোস্ট করেছেন ব্রুকলিন। একটি পোস্ট লেখেন, ‘আমি বছরের পর বছর নীরব ছিলাম এবং এসব বিষয় গোপন রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার মা–বাবা ও তাঁদের টিম বারবার সংবাদমাধ্যমে গেছেন। ফলে আমার নিজের হয়ে কথা বলা এবং সত্য তুলে ধরা ছাড়া উপায় ছিল না।’
ব্রুকলিন আরও লেখেন, ‘আমি আমার পরিবারের সঙ্গে মীমাংসা করতে চাই না। আমাকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে না। জীবনে প্রথমবারের মতো আমি নিজের পক্ষে দাঁড়াচ্ছি।’
ব্রুকলিন তাঁর পোস্টে যোগ করেন, ‘সম্প্রতি আমি নিজ চোখে দেখেছি, নিজেদের মুখোশ রক্ষায় তারা কতটা দূর যেতে পারে। নিরীহ মানুষের ক্ষতি করেও সংবাদমাধ্যমে অসংখ্য মিথ্যা ছড়াতে পারে। তবে আমি বিশ্বাস করি, সত্য একসময় সামনে আসেই।’
বিবৃতির বড় অংশজুড়ে ছিল স্ত্রী নিকোলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা। ব্রুকলিন বলেন, পরিবার হিসেবে এক হওয়ার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, তাঁর স্ত্রীকে তাঁর পরিবার ধারাবাহিকভাবে অসম্মান করেছে। নিকোলা একজন মার্কিন অভিনেত্রী।
ব্রুকলিন অভিযোগ করেন, তাঁদের বিয়েতেও সমস্যা তৈরির চেষ্টা করেছিলেন তাঁর মা–বাবা। তাঁর দাবি, তাঁর ফ্যাশন ডিজাইনার মা শেষ মুহূর্তে নিকোলার বিয়ের পোশাক বানানো বাতিল করে দেন, যদিও নিকোলা সেটি পরতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। এতে তাঁকে তড়িঘড়ি করে নতুন পোশাক খুঁজতে হয়।
সে সময় সংবাদমাধ্যমে আসে, নিকোলা লেডি বেকহামের ডিজাইনের পোশাক পরতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। পরে নিকোলা ‘টাইমস’কে বলেন, তাঁর শাশুড়ি বুঝতে পেরেছিলেন, সময়মতো পোশাকটি শেষ করা সম্ভব নয়। এতে দ্বন্দ্বের গুঞ্জন নাকচ করেন তিনি।
ব্রুকলিন আরও অভিযোগ করেন, তাঁদের ‘ফার্স্ট ড্যান্সের’ সময় তাঁর মা ‘হস্তক্ষেপ’ করেছিলেন। ব্রুকলিনের ভাষ্য, মঞ্চে ডাক পড়লে স্ত্রী নয়, তাঁর মা নাচের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং সবার সামনে তাঁর সঙ্গে দৃষ্টিকটুভাবে নাচেন।
ব্রুকলিন জানান, এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তি পেতেই ২০২৫ সালে তাঁরা নতুন করে বিয়ের প্রতিজ্ঞা করেন, যাতে আনন্দ ও সুখের স্মৃতি তৈরি হয়, উদ্বেগ বা লজ্জা নয়। ২৬ বছর বয়সী ব্রুকলিন আরও দাবি করেন, বিয়ের কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁর মা–বাবা তাঁকে বিয়ে ভাঙার জন্য বারবার চাপ দেন এবং ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে রাজি না হওয়ায় মা–বাবার আচরণ বদলে যায়।
বেকহামের ৫০তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিতি নিয়েও কথা বলেন ব্রুকলিন। তাঁর দাবি, জন্মদিন উপলক্ষে তাঁরা লন্ডনে গিয়েছিলেন, কিন্তু এক সপ্তাহ হোটেলে অপেক্ষা করেও বাবার সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাননি।
এ বিষয়ে এর আগে বিবিসিকে একটি সূত্র জানিয়েছিল, ব্রুকলিনের ছোট ভাই রোমিও এমন একজন নারীর সঙ্গে অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন, যাঁর সঙ্গে ব্রুকলিনের আগে সম্পর্ক ছিল, সে কারণেই তিনি যাননি। ব্রুকলিন আরও অভিযোগ করেন, তাঁর মা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর অতীতের নারীদের তাঁদের জীবনে ফেরানোর চেষ্টা করেছেন, যাতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী অস্বস্তিতে পড়েন।
পরিবারের সমালোচনা করে ব্রুকলিন তাঁর পোস্টে লেখেন, ‘প্রচার আর ব্র্যান্ডিংই তাঁদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ‘‘ব্র্যান্ড বেকহাম’’ সবার আগে। পরিবারে ভালোবাসা মাপা হয়—সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমি কতটা পোস্ট করছ, তার ভিত্তিতে। জীবনের বড় একটা সময় আমি মা–বাবার নিয়ন্ত্রণে ছিলাম। প্রচণ্ড উদ্বেগ নিয়ে বড় হয়েছি। পরিবার থেকে দূরে আসার পর জীবনে প্রথমবার সেই উদ্বেগ কেটে গেছে।’
ব্রুকলিন দাবি করেন, তাঁর মা–বাবা তাঁকে ব্যক্তিগত ও প্রকাশ্যে বারবার আক্রমণ করেছেন। এমনকি তাঁর ছোট ভাইদেরও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে আক্রমণে প্ররোচিত করা হয়েছিল। পরে গত গ্রীষ্মে হঠাৎই ব্রুকলিনকে ব্লক করে দেন তাঁর ভাইবোনেরা।
তবে গত ডিসেম্বরে ব্রুকলিনের ছোট ভাই ক্রুজ বেকহাম বলেছিলেন, মা–বাবা কখনোই তাঁদের সন্তানকে আনফলো করবেন না। ‘ডেইলি মেইল’-এর এক প্রতিবেদনের জবাবে ক্রুজ ইনস্টাগ্রামে লেখেন, ‘এটা সত্য নয়। আমার মা-বাবা কখনোই তাঁদের সন্তানকে আনফলো করবেন না। তথ্য ঠিক করুন।’
স্যার ডেভিড বেকহাম ও সাবেক ‘স্পাইস গার্ল’ সদস্য লেডি বেকহামের পরিবারে তিন ছেলে ও এক মেয়ে আছে—ব্রুকলিন, রোমিও, ক্রুজ ও হার্পার সেভেন।