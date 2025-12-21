রাফিনিয়া–ইয়ামালের গোলে বার্সার জয়

ফিফার বর্ষসেরা একাদশে রাফিনিয়ার জায়গা না পাওয়া নিয়ে আগের দিন ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বার্সেলোনার কোচ হান্সি ফ্লিক। জার্মান কোচ কেন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, সেটাই যেন আজ বুঝিয়ে দিলেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। বার্সেলোনার ২–০ ব্যবধানের জয়ে প্রথম গোলটি করেছেন রাফিনিয়া, অন্য গোলটি লামিনে ইয়ামালের।
রাফিনিয়া ১২ মিনিটে দলকে এগিয়ে দিয়েছেন পেনাল্টি থেকে গোল করে। পেনাল্টিটি তিনি নিজেই আদায় করে নিয়েছেন। ভিয়ারিয়ালের একটি আক্রমণ ঠেকিয়ে বল সামনে বাড়িয়েছিলেন জুলস কুন্দে। সেখান থেকে বল পেয়ে ভিয়ারিয়ালের বক্সে ঢুকে পড়েন রাফিনিয়া। বক্সে তাঁকে ভিয়ারিয়ালের সান্তি কোমেনেসা ফাউল করলে পেনাল্টি পায় বার্সা। সেই পেনাল্টি গোলেই দলকে এগিয়ে দেন রাফিনিয়া।
রক্ষণে কিছুটা এলোমেলো ছিল বার্সলোনা। তবে দুই উইঙ্গার রাফিনিয়া ও ইয়ামাল দুর্দান্ত খেলায় সেই সমস্যা প্রকট হয়ে উঠতে পারেনি। এ ছাড়া গোলকিপার হোয়ান গার্সিয়াও দারুণ কিছু সেভ করেছেন।
ইয়ামালকে অহেতুক ফাউল করে ৩৯ মিনিটে রেনাতো ভেইগা লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দল হয়ে যায় ভিয়ারিয়াল। এরপর পুরো ম্যাচের নিয়ন্ত্রণই চলে যায় বার্সার হাতে। কিন্তু দ্বিতীয় গোল পেতে তাদের অপেক্ষা করতে হয় ৬৩ মিনিট পর্যন্ত। দুর্দান্ত এক শটে গোলটি করেন ইয়ামাল।
এই জয়ে ১৮ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট হয়েছে বার্সার। সমান ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ। ১৮ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে মাদ্রিদের আরেক ক্লাব আতলেতিকো। তাদের চেয়ে দুই ম্যাচ কম খেলে চতুর্থ স্থানে থাকা ভিয়ারিয়ালের পয়েন্ট ৩৫।