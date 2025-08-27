ট্রাম্পের চাওয়ায় বিশ্বকাপ ড্রয়ের ভেন্যু পাল্টায় ফিফা

হোয়াইট হাউসে গত শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন, আগামী ৫ ডিসেম্বর বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্বের ড্র অনুষ্ঠিত হবে ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি সেন্টারে। এ সময় ট্রাম্পের সঙ্গে ছিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।
কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ‘দ্য অ্যাথলেটিক’ জানিয়েছে, বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানের ভেন্যু হিসেবে কেনেডি সেন্টার ফিফা অফিশিয়ালদের প্রথম পছন্দ ছিল না। শুরুতে লাস ভেগাসকে ড্রয়ের ভেন্যু শহর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল ও গত জুলাইয়ে ইএসপিএন জানিয়েছিল, লাস ভেগাসেই হতে পারে বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্বের ড্র। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ট্রাম্পের ইচ্ছায় ভেন্যু পাল্টানো হয়েছে। তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ‘সম্পর্ক রক্ষার খাতিরে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংশ্লিষ্ট সূত্রের মতে, ফিফার অনেক অফিশিয়াল লাস ভেগাসকে পছন্দ করলেও এই ভেন্যুর কথা বলেছে ট্রাম্প প্রশাসন ও ইনফান্তিনো তাতে রাজি হয়েছেন।’
ফিফার সঙ্গে এ নিয়ে যোগাযোগ করেছিল সংবাদমাধ্যমটি। কিন্তু ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির তরফ থেকে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র সরাসরি এ বিষয়ে কথা না বলে ট্রাম্পের সংবাদ সম্মেলনের প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন।
প্রাথমিকভাবে ফিফার পরিকল্পনা ছিল, ভেগাসে ড্র অনুষ্ঠান গ্ল্যামারাস করা। ১৯৯৪ বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্বের ড্র ভেগাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে গায়ক জেমস ব্রাউন ও অভিনেতা রবিন উইলিয়ামসের মতো বিনোদনজগতের তারকারা পারফর্ম করেন।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবার নিজের দ্বিতীয় মেয়াদে পারফর্মিং আর্টস ভেন্যু কেনেডি সেন্টারের চেয়ারম্যান হয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নিয়োগ করা ১৮ জন বোর্ড সদস্য কেনেডি সেন্টার থেকে অপসারণ করে নিজের অনুগতদের কাঁধে তিনি দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন।
বিশ্বকাপ ড্রয়ের ভেন্যু বেছে নেওয়ায় ট্রাম্পের প্রতি ফিফাকে অনুগত মনে হতেই পারে। অবশ্য এর অন্য উদাহরণও আছে।
নিউইয়র্কে ট্রাম্প টাওয়ারেই অফিস খুলেছে ফিফা। গত জুলাইয়ে ক্লাব বিশ্বকাপে বিজয়ী চেলসির হাতে ট্রফিও তুলে দিয়েছেন ট্রাম্প। চেলসির উদ্যাপন শেষে সেই ট্রফি আবার হোয়াইট হাউসে ফেরত নিয়েছেন এবং তা শোভা পাচ্ছে ওভাল অফিসে। এ ছাড়া ক্লাব বিশ্বকাপে আল আইনের সঙ্গে জুভেন্টাসের ম্যাচের দিন ইতালিয়ান ক্লাবটির খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের ট্রাম্পের সঙ্গে সংবাদ সম্মেলন করতে ওভাল অফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন ইনফান্তিনো।
আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মেক্সিকো ও কানাডাও বিশ্বকাপের সহ–আয়োজক দেশ। এই তিন দেশের রাজধানীগুলোর শুধু মেক্সিকো সিটিতেই বিশ্বকাপ ম্যাচের আয়োজন করা হবে।