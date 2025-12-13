যুব ভারতীতে মেসির ছিন্ন ব্যানার
ফুটবল

মেসিদের বিদায় দিতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক আয়োজকপ্রধান

খেলা ডেস্ক

লিওনেল মেসির সফরকে কেন্দ্র করে তুলকালাম হয়েছে কলকাতায়। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুসারে যুব ভারতী স্টেডিয়ামে ল্যাপ অব অনার নেওয়ার কথা ছিল মেসির। কিন্তু তা না হওয়ায় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় স্টেডিয়ামে। মেসিকে ঠিকমতো দেখতে না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ ভক্তরা গ্যালারিতে ভাঙচুর চালিয়েছেন, মাঠেও ঢুকে পড়েন অনেকে। এমন অবস্থায় মেসিও দ্রুত মাঠ ছেড়ে চলে যান। বাতিল করা হয় প্রদর্শনী ম্যাচও। এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশ আটক করেছে আয়োজকের প্রধান শতদ্রু দত্তকে।

যুব ভারতীতে কথা বলছেন আয়োজকদের প্রধান শতদ্রু দত্ত

মেসি-সুয়ারেজদের কলকাতা বিমানবন্দরে বিদায় জানাতে গিয়েছিলেন শতদ্রু। মেসিরা হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার পর আটক করা হয় তাঁকে। পশ্চিম বঙ্গ পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার জানিয়েছেন দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

যুব ভারতীতে মাঠে ঢুকে পড়ে দর্শক

শতদ্রুকে আটক করার পর কলকাতায় সংবাদ সম্মেলন করেছে রাজ্য পুলিশ। সেখানে ডিজি রাজীব কুমার বলেন, ‘তদন্তের জন্য সরকার এরই মধ্যে একটি কমিটি গঠন করেছে, আয়োজকদের লিখিত আকারে জবাব দিতে বলা হয়েছে। যে টিকিট বিক্রি হয়েছিল, তার টাকা ফেরত দিতে হবে আয়োজকদের, না হলে আইনি ব্যবস্থা। মেসিকে দেখতে না পাওয়ায় এটি আসলে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। প্রধান আয়োজককে আটক করা হয়েছে, কাউকে ছাড়া হবে না।’

