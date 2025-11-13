প্রথম কর্নার বাংলাদেশের

বাংলাদেশ ০:০ নেপাল
ম্যাচের প্রথম কর্নার পেয়েছে বাংলাদেশ। চতুর্থ মিনিটে সেই কর্নার ঠেকাতে নেপালের রক্ষণভাগ বেশ সময়ই নিয়েছে। তবে বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া লম্বা করে বল বক্সে বাড়াননি, নিয়েছেন শটস কর্নার। বল অবশ্য গোলমুখ পর্যন্ত যায়নি, তার আগেই প্রতিহত হয়েছে নেপাল–রক্ষণে।
খেলা শুরু হয়েছে ঠিক আটটায়। বাংলাদেশ দল খেলছে সাদা জার্সিতে, নেপাল নীলে।
বাংলাদেশের জন্য নেপাল চেনা প্রতিপক্ষ। গত পাঁচ দুই দল মুখোমুখি হয়েছে ৭ বার। এর মধ্যে সর্বশেষ ৬ ম্যাচেই জয়হীন বাংলাদেশ। নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বশেষ জয় ৫ বছর আগে। ২০২০ সালের ঠিক আজকের দিনে, ১৩ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ২–০ গোলে জিতেছিল বাংলাদেশ। গোল করেছিলেন মাহবুবুর রহমান সুফিফ ও নাবীব নেওয়াজ জীবন।
সর্বশেষ ছয় ম্যাচের চারটিই ড্র হয়েছে, দুটিতে জিতেছে নেপাল।
প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পাওয়া কিউবা মিচেলকে মাঠে নামতে আরেকটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তাঁকে বেঞ্চে রেখেছেন কোচ। বেঞ্চে আছেন শমিত সোমও। কানাডায় সোমবার ক্যাভালরি এফসির হয়ে খেলে মঙ্গলবার রাতে ঢাকায় পৌঁছেছেন তিনি।
এ দুজন ছাড়াও বদলি তালিকায় আছেন শ্রাবণ, শাকিল, তপু, হৃদয়, আল আমিন, ইমন, সুজন, তাজ, আরমান, কাজেম, ওমর ও মোরশেদ।
এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ও নেপাল দুই দলের খেলোয়াড়েরা মাঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হচে ম্যাচ–শুরুর আনুষ্ঠানিকতা।
সর্বশেষ ১৪ অক্টোবর হংকং ম্যাচের একাদশ থেকে তিনটি পরিবর্তন এনেছেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। বাদ পড়েছেন শেখ মোরছালিন, শমিত সোম ও শাকিল আহাদ। ফিরেছেন সোহেল রানা জুনিয়র, জামাল ভূঁইয়া ও ফয়সাল আহমেদ।
মিতুল মারমা (গোলরক্ষক), তারিক কাজী, তপু বর্মণ, জামাল ভূঁইয়া, সাদ উদ্দিন, জায়ান আহমেদ, হামজা চৌধুরী, সোহেল রানা, সোহেল রানা (সিনিয়র), রাকিব হোসেন ও ফয়সাল আহমেদ।
বাংলাদেশ–নেপাল ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের লাইভ ব্লগে আপনাদের স্বাগত। জাতীয় স্টেডিয়ামে রাত ৮টায় শুরু হতে যাওয়া নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য অনেকটাই ‘প্রস্তুতিমূলক’। ১৮ নভেম্বর এ মাঠেই ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ।
নেপালের সঙ্গে আজকের আগে ২৫ ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। যেখানে জয় ১৩টিতে, হার আটটি, ড্র হয়েছে চার ম্যাচ।