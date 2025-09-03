হামজা ও শমিতকে ছাড়াই নেপাল সফরে বাংলাদেশ

নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য ২৩ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। আজ সকালে ঘোষিত এই স্কোয়াডে নেই হামজা চৌধুরী ও শমিত সোম।
লেস্টার সিটিতে খেলা হামজার না থাকার বিষয়টি গতকাল প্রথম আলোকে জানান জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান, ‘লেস্টার শেষ পর্যন্ত চিন্তা করেই আমাদের এটা (হামজা আসছেন না) জানিয়েছে। হামজার এজেন্ট আমাকে বলেছেন, যেহেতু সে শেষ ম্যাচে একটু চোটে পড়েছিল, তাই তাঁরা নিজেরাই চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন।’
গত শুক্রবার রাতে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে বার্মিংহাম সিটির বিপক্ষে লেস্টার সিটির ম্যাচে চোট পান হামজা। বার্মিংহামের বিপক্ষে ২–০ গোলে জয়ের সে ম্যাচে পায়ে চোটের কারণে ৭২ মিনিটে মাঠ ছাড়েন লেস্টার সিটির এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। সেই চোট এবং পরবর্তী ম্যাচ বিবেচনায় হামজাকে নেপালে প্রীতি ম্যাচ খেলতে না যেতে নিরুৎসাহিত করেছে লেস্টার। আর ক্লাবের ব্যস্ততা থাকায় নেপাল সফরে দেখা যাবে না কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দল ক্যাভালরি এফসিতে খেলা শমিতকে।
সর্বশেষ গত ১০ জুন সিঙ্গাপুরের সঙ্গে জাতীয় স্টেডিয়ামে এশিয়ান বাছাইয়ে খেলেছিল বাংলাদেশ। সেই ম্যাচের স্কোয়াডে থাকা মেহেদী হাসান শ্রাবণ, শাকিল আহাদ, ফাহামিদুল ইসলাম, আল-আমিন, শেখ মোরছালিন, মজিবর রহমান, জাহিদ হাসানরা বাদ পড়েছেন নেপাল ম্যাচের স্কোয়াড থেকে। তাঁরা আছেন অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দলে।
তবে সিঙ্গাপুর ম্যাচের ২৩ জনের চূড়ান্ত স্কোয়াডে না থাকা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ইসা ফয়সালকে ডেকেছেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন ফর্টিস এফসির ডিফেন্ডার আব্দুল্লাহ ওমর।
নেপালের সঙ্গে ম্যাচ দুটি হবে ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর, কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে নেপালের অবস্থান ১৭৬তম, বাংলাদেশ ১৮৪তম। দুই দলই এশিয়ান কাপ বাছাই সামনে রেখে প্রীতি ম্যাচগুলো খেলবে। আজ দুপুর দেড়টার ফ্লাইটে নেপালের উদ্দেশে উড়াল দেবে বাংলাদেশ ফুটবল দল।
বাংলাদেশ স্কোয়াড:গোলরক্ষক: সুজন হোসেন, মিতুল মারমা, পাপ্পু হোসেন। ডিফেন্ডার: মেহেদী হাসান, রহমত মিয়া, তপু বর্মন, তাজ উদ্দিন, আব্দুল্লাহ ওমর, তারিক কাজী, ইসা ফয়সাল, সাদ উদ্দিন। মিডফিল্ডার: মোহাম্মদ হৃদয়, জামাল ভূঁইয়া, পাপন সিং, সোহেল রানা (সিনিয়র), সোহেল রানা, শাহ কাজেম। ফরোয়ার্ড: আরিফ হোসেন, শাহরিয়ার ইমন, রাকিব হোসেন, ফয়সাল আহমেদ, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সুমন রেজা।
নেপালে খেলা শেষে অক্টোবরে ‘হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে’ ম্যাচে হংকংয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডের সেই ম্যাচ দুটি হবে ৯ অক্টোবর ঢাকায়, ১৪ অক্টোবর হংকংয়ে।
এখন পর্যন্ত বাছাইপর্বে দুই ম্যাচ খেলে ১ পয়েন্ট বাংলাদেশের। অবস্থান তৃতীয়। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে হংকং। ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সিঙ্গাপুর। বাংলাদেশের সমান ১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার একেবারে নিচে ভারত।