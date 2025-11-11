২০২৬ বিশ্বকাপেই শেষ বিশ্বকাপ, জানিয়ে দিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো
ফুটবল

২০২৬-এ শেষ বিশ্বকাপ, রোনালদো জানালেন ফুটবল ছাড়ার সময়ও

খেলা ডেস্ক

আগামী বছর বয়স হবে ৪১। সেই বয়সেই রেকর্ড ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে নামবেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ‘এটাই হবে শেষ বিশ্বকাপ’—নিজেই জানিয়ে দিলেন পর্তুগিজ তারকা।

পর্তুগালের জাতীয় দলের ক্যাম্প থেকে সৌদি আরবে চলমান ট্যুরিজম কনফারেন্সে সিএনএন উপস্থাপক বেকি অ্যান্ডারসনের সঙ্গে ভিডিও সংযোগে রোনালদো বলেন, ‘অবশ্যই (আমার) শেষ বিশ্বকাপ হবে এটা। কারণ, তখন আমার বয়স হবে ৪১।’

সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারগুলোতে রোনালদো বলছিলেন, ‘শিগগিরই’ ফুটবল ছাড়বেন। এবার আরও স্পষ্ট করে বললেন, ‘শিগগির বলতে আমি এক-দুই বছরের কথা বলেছি।’

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলতে শেষ দুই ম্যাচে পর্তুগালের দরকার মাত্র দুই পয়েন্ট। আয়ারল্যান্ড ও আর্মেনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দুটিতেই সে কাজটা সেরে ফেলতে পারবে—এমনটাই আশা।

রোনালদো এখন খেলছেন সৌদি ক্লাব আল নাসরে

বাছাইপর্বে চার ম্যাচে পাঁচ গোল করেছেন রোনালদো। জাতীয় দলের হয়ে তাঁর গোলসংখ্যা এখন ১৪৩—পুরুষ ফুটবলে যা বিশ্ব রেকর্ড।

বিদায়ের কথা বললেও রোনালদো জানালেন ফুটবল এখনো তারিয়ে উপভোগ করছেন, ‘এই মুহূর্তে দারুণ লাগছে। গোল করছি, নিজেকে এখনো দ্রুত, চটপটে মনে হয়। জাতীয় দলে খেলাটাও বেশ উপভোগ করছি।’

ক্যারিয়ারের শেষ নিয়ে তাঁর ভাবনা, ‘সত্যি বলতে, যখন বলি “শিগগির”, তার মানে এক অথবা দুই বছরের মধ্যেই। ফুটবলের জন্য নিজের সবটুকু দিয়ে ফেলেছি। ২৫ বছর ধরে খেলছি, যা করার করেছি। অনেক রেকর্ড আছে আমার। সেগুলো আমাকে গর্বিত করে। এখন চাই শুধু এই সময়টা উপভোগ করতে।’

রোনালদো আর তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি—দুজনই খেলতে যাচ্ছেন রেকর্ড ষষ্ঠ বিশ্বকাপে।

