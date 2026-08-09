কাসেমিরোর পাস থেকে দি পলের গোল, জার্সি খুলে শোকার্ত মেসিকে উৎসর্গ

শোকের আবহেই মাঠে নেমেছিল ইন্টার মায়ামি। দলের অধিনায়ক লিওনেল মেসির বাবা হোর্হে মেসির মৃত্যুর পর মেক্সিকোর ক্লাব মনতেরের বিপক্ষে লিগস কাপের ম্যাচটি শুরু হয় এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে। তবে সেই ম্যাচে মেসি ছিলেন না। বাবার মৃত্যুর পর তিনি আর্জেন্টিনার রোজারিওতে ফিরে গেছেন।
মেসির অনুপস্থিতিতে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন তাঁর জাতীয় দল সতীর্থ রদ্রিগো দি পল। আর ম্যাচের ৩২তম মিনিটে দলকে এগিয়ে দেওয়ার পর গোলটি মেসিকে উৎসর্গ করেন তিনি।
বক্সের বাইরে থেকে কাসেমিরোর পাস পেয়েছিলেন দি পল। এরপর ডান পায়ের শটে বল জালে পাঠান মায়ামির এই মিডফিল্ডার। গোলের পরই জার্সি খুলে ফেলেন তিনি। জার্সির নিচে ছিল মেসির ১০ নম্বর জার্সি। সেটি দর্শকদের দেখিয়ে সতীর্থের প্রতি সমর্থন জানান দি পল।
মেসির বাবার মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর থেকেই শোক জানাচ্ছে মায়ামি। ম্যাচের আগে নু স্টেডিয়ামের পর্দায় হোর্হে মেসির নাম দেখিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মায়ামির খেলোয়াড়েরা পরেছিলেন কালো আর্মব্যান্ডও।
মেসির ১০ নম্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ম্যাচের ১০ মিনিটে গ্যালারিতেও দেখা যায় আবেগঘন দৃশ্য। সমর্থকেরা মেসির নামে স্লোগান দেন, ওড়ান পতাকা। একটি পতাকায় লেখা ছিল, ‘ফুয়েরজা, লিও’—অর্থাৎ, ‘শক্ত থাকো, লিও।’
হোর্হে মেসি মারা গেছেন ৬৮ বছর বয়সে। আর্জেন্টিনার জাতীয় দল এক বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে জানিয়েছে, বাবার ব্যক্তিগত স্মরণসভায় অংশ নেবেন লিওনেল মেসি। শনিবার রাতেই তাঁকে রোজারিও শহরে পৌঁছাতে দেখা গেছে।
এ দিকে মেসিবিহীন ম্যাচটি জিততেও পারেনি মায়ামি। দি পলের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরও ম্যাচটি ২-১ গোলে হেরে গেছে তারা। লিগস কাপে এটি ছিল মায়ামির দ্বিতীয় ম্যাচ।
পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চারটি দল নকআউটে ওঠে। দুই ম্যাচের একটিতে হেরে মায়ামি এখন নয় নম্বরে। লিগ পর্বে দলটির তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ ১২ আগস্ট লিওনের বিপক্ষে।