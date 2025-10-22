উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে কাল ঘটনাবহুল এক রাত কেটেছে
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে কাল ঘটনাবহুল এক রাত কেটেছে
চ্যাম্পিয়নস লিগে ২১ অক্টোবর মানেই অবিশ্বাস্য কাকতাল

ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চ চ্যাম্পিয়নস লিগ প্রায়ই নানা ধরনের চমক নিয়ে হাজির হয়। গতকালের রাতটিও ছিল তেমনই, যেখানে দেখা গেছে অবিশ্বাস্য কাকতালের।

চ্যাম্পিয়নস লিগ মানেই চমক। কখনো নির্দিষ্ট কোনো ম্যাচে, কখনো আবার ম্যাচগুলোর মধ্যে অদ্ভুত সব কাকতালীয় ঘটনার ভেতর দিয়ে হাজির হয় সেই চমক।

গতকাল মঙ্গলবারও ছিল তেমনই এক রাত—গোলের বন্যায় ভাসল ইউরোপ। এক রাতেই ৯ ম্যাচে গোল হলো ৪৩টি। কিন্তু গল্প এখানেই শেষ নয়। ইতিহাসের পাতায় পাওয়া গেল এক দারুণ কাকতালীয় মিলও।

চ্যাম্পিয়নস লিগে এখন পর্যন্ত তিনবার একই দিনে তিনটি ম্যাচে সাত বা তার বেশি গোল হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, তিনবারই তারিখটা ছিল ২১ অক্টোবর।

ফলই বলে দিচ্ছে, লেভারকুসেনের কী নাজেহাল অবস্থা করে ছেড়েছে পিএসজি

গত রাতের প্রথম গোল উৎসব দেখা গেল বার্সেলোনা–অলিম্পিয়াকোস ম্যাচে। বার্সেলোনা সেখানে ৬–১ গোলে উড়িয়ে দিল গ্রিসের ক্লাবটিকে। আইন্দহফেনেও গোলের আতশবাজি। পিএসভি ৬–২ গোলে উড়িয়ে দিল নাপোলিকে। আর লেভারকুসেনের মাঠ বে অ্যারেনায় পিএসজি তো পুরো উৎসব করে ফেলল; ৭–২ গোলে জিতল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। শুধু এই তিন ম্যাচেই গোল হয়েছে ২৪টি!

এমন ঘটনা এর আগে ঘটেছিল ১১ বছর আগে, ২০১৪ সালের ২১ অক্টোবর রাতে। সেদিন বায়ার্ন মিউনিখ ৭–১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল এএস রোমাকে, শালকে ৪–৩ গোলে হারিয়েছিল স্পোর্তিং লিসবনকে, আর শাখতার দোনেৎস্ক ৭–০ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল বাতে বরিসভকে। সেই রাতে তিন ম্যাচে গোল হয়েছিল ২২টি।

২০১৪ সালের ২১ অক্টোবর এএস রোমাকে ৭–১ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল বায়ার্ন মিউনিখ

২১ অক্টোবরের এই গোলবন্যা আসলে শুরু হয়েছিল আরও আগে—২০০৮ সালে। সেবার ভিয়ারিয়াল ৬–৩ গোলে হারিয়েছিল আলবর্গকে, অলিম্পিক লিওঁ ৫–৩ গোলে জিতেছিল স্টুয়া বুখারেস্টের বিপক্ষে আর আর্সেনাল ফেনেরবাচেকে হারিয়েছিল ৫–২ গোলে। সেই রাতেও গোল হয়েছিল ২৪টি।

তিনবার একই দিনে এমন গোল উৎসব—এ যেন চ্যাম্পিয়নস লিগেরই এক রহস্য। এখন থেকে ২১ অক্টোবর এলেই ফুটবলপ্রেমীদের মনে প্রশ্নটা জাগবে—আজ আবার কি দেখা যাবে গোলের উৎসব?

