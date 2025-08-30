হামজার ক্যারিয়ারের বিশেষ স্বপ্ন পূরণের রাত

কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে ম্যাচের তখন ৭০ মিনিটের খেলা চলছিল। লেস্টার সিটির গোলকিপার ইয়াকুব স্টোলারচিক ডান প্রান্তে লম্বা পাস বাড়ান হামজা চৌধুরীর উদ্দেশে।
বলটি দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সামনের দিকে এগোতে শুরু করলেই পেছন থেকে হামজার ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে ফেলে দেন বার্মিংহাম সিটির উইঙ্গার কেশি অ্যান্ডারসন। ডান পায়ের নিচের অংশ ধরে মাঠেই কাতরাচ্ছিলেন হামজা। অ্যান্ডারসন মাথা নিচু করে হামজার কী হয়েছে, বোঝার চেষ্টা করলেন। বাংলাদেশ সময় গত পরশু রাতে হওয়া প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বার্মিংহাম উইঙ্গারকে শাপশাপান্ত করেছেন!
কারণ, ডান পায়ের বুট খুলে মাঠেই বসে থাকা এ ম্যাচে লেস্টার সিটিকে নেতৃত্ব দেওয়া হামজা চোট পাওয়ার পর আর খেলতে পারেননি। ৭২ মিনিটে এ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারকে তুলে নিয়ে ফুলব্যাক রিকার্দো পেরেইরাকে মাঠে নামান লেস্টার কোচ মার্তি সিফুয়েন্তেস। চোট নিয়ে হামজার মাঠ ছাড়া দেখে শুধু লেস্টারের সমর্থক নয়, বাংলাদেশের ফুটবল সমর্থকদেরও কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ার কথা।
সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক বিরতিতে নেপালের সঙ্গে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব সামনে রেখে আগামী ৬ এবং ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ম্যাচ দুটি খেলবে নেপাল ও বাংলাদেশ। গত ১৩ আগস্ট বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার আমের খান জানিয়েছিলেন, নেপাল ম্যাচের জন্য ২৪ জনের প্রাথমিক স্কোয়াডে আছেন হামজা।
দুশ্চিন্তার জায়গা হলো, আন্তর্জাতিক সূচির বিরতির আগে লেস্টারের হয়ে এটাই ছিল হামজার শেষ ম্যাচ। সেই ম্যাচে হামজা চোট পাওয়ায় নেপাল ম্যাচে বাংলাদেশের হয়ে তিনি খেলতে পারবেন কি না, সেই দুশ্চিন্তা ওঠাই স্বাভাবিক। হোক প্রীতি ম্যাচ, কিন্তু বাংলাদেশ তো জেতার জন্যই খেলবে! এ ছাড়া ৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে দেশের মাটিতে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের ম্যাচ, ১৪ অক্টোবর আবার হংকংয়ে যাবে বাংলাদেশ দল।
লেস্টারের পক্ষ থেকে হামজার চোট নিয়ে ম্যাচ শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে বাংলাদেশ দলের এই তারকাকে নিয়ে স্বস্তির জায়গাও আছে। বার্মিংহামের বিপক্ষে ২–০ গোলে জয়ের পর লেস্টার সিটির ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হামজাকে দেখে মনে হয়নি তাঁর চোট গুরুতর কিছু। হাসিমুখেই লেস্টারের অধিনায়কত্ব করা, সন্তানের সামনে ম্যাচ খেলা—এসব নিয়ে কথা বলেছেন হামজা।
সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে হামজা এই ম্যাচে কেমন খেলেছেন, সেটাও জেনে নিতে পারেন। লেস্টার শহরের সংবাদমাধ্যম ‘লেস্টারশায়ার লাইভ’ এই ম্যাচে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সের পর্যালোচনায় বলেছে, ‘রিকার্দো বদলি নেমে গোল করলেও দলে ফেরা তার জন্য কঠিন হবে।’
কারণ? পড়ুন সেই পর্যালোচনা থেকেই ‘আরেকটি শক্তিশালী পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন (লেস্টার) সিটি অধিনায়ক।’ নিখুঁত কিছু পাস দেওয়ার সঙ্গে বার্মিংহামের ফরোয়ার্ড লুইস কৌউমা ড্রিবলিং আটকেছেন হামজা, উইঙ্গার ডেমরাই গ্রে–কেও বেশি বাড় বাড়তে দেননি এবং দারুণ কিছু ট্যাকলও করেছেন। পারফরম্যান্সের রেটিংয়ে দশে ৭ পেয়েছেন হামজা।
চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেও ভালো খেলার আনন্দেই বুঝি ম্যাচ শেষে খোলা মনে কথা বললেন হামজা! বয়সভিত্তিক দল মিলিয়ে লেস্টারে ২০ বছর হলো তাঁর ক্যারিয়ারের বয়স। প্রিয় ক্লাবের অধিনায়কত্ব করায় রাতটা তাঁর জন্য বিশেষ কিছু ছিল কি না, জানতে চাওয়া হয়েছিল। উত্তর শুনুন হামজার মুখেই, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই। এখানে ২০ বছর ধরে আছি, যেটা দারুণ ব্যাপার। আমার ছোট্ট ছেলেটি এখানে (গ্যালারি) আমার খেলা দেখেছে।’
রাতটি যে তাঁর স্বপ্নপূরণ করেছে, সেটাও বললেন, ‘ছোটবেলা থেকে আমি এই স্বপ্ন দেখেছি। আমার ছেলে পরিবারের সঙ্গে এখানে এসে আমার খেলা দেখবে, যেটা অসাধারণ ব্যাপার।’ হামজা চোট নিয়ে ভাবছেন না, সেটাও আন্দাজ করে নেওয়া যায় তাঁর ‘জয় পাওয়ায় আত্মবিশ্বাস নিয়ে আন্তর্জাতিক বিরতিতে যেতে পারা’র কথায়। প্রশ্ন হলো, নেপাল ম্যাচে হামজাকে পাওয়া নিশ্চিত তো? উত্তর দিয়েছেন জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান, ‘আমাদের সঙ্গে সর্বশেষ যে কথা হয়েছে, সে বলেছে ক্লাব যদি ছাড়পত্র দেয় তাহলে সরাসরি নেপালে দলের সঙ্গে যোগ দেবে। তবে তার খেলার সম্ভাবনা কম।’