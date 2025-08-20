সাফে শুধু এই শিরোপাটাই জেতেনি বাংলাদেশের মেয়েরা, এবার কি পারবে

বয়সভিত্তিক সাফ মানেই যেন বাংলাদেশ! পরিসংখ্যানও সেই কথা বলবে। এখন পর্যন্ত বয়সভিত্তিক সাফে সাতবার শিরোপা জিতেছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। শুধু অনূর্ধ্ব-১৭ পর্যায়ে ট্রফিটাই জেতা হয়নি। সেই অতৃপ্তি মেটানোর সুযোগ আরও একবার বাংলাদেশের সামনে। আজ শুরু সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক ভুটান। খেলা শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ছয়টায়।
বাংলাদেশের মেয়েদের এই টুর্নামেন্ট শেখারও মঞ্চ। কাল সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস বলেন, ‘এত দিন আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি। চেষ্টা করব একের পর এক ম্যাচ ভালো খেলার। পাশাপাশি প্রতি ম্যাচ থেকে কিছু শেখার।’ কোচ মাহবুবুর রহমানেরও আশা, মেয়েরা এই টুর্নামেন্ট থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে, ‘এটা উন্নতির একটা জায়গা। শেখারও একটা মঞ্চ। এখান থেকে মেয়েরা অনেক কিছু শিখবে।’
বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান ও নেপাল—চার দেশের এই টুর্নামেন্টে ডাবল লিগ পদ্ধতিতে এক দল অন্য দলের সঙ্গে দুটি করে ম্যাচ খেলবে। সর্বোচ্চ পয়েন্টধারীর হাতে উঠবে ট্রফি।
সম্প্রতি মেয়েদের জাতীয় দল প্রথমবার এশিয়ান কাপ নিশ্চিত করেছে। অনূর্ধ্ব-২০ দল ঘরের মাঠে সাফ জেতা ছাড়াও বাছাইপর্ব উতরে এশিয়ান কাপে জায়গা করে নিয়েছে। তাদের দেখে উজ্জীবিত অনূর্ধ্ব-১৭ দলও। কোচ স্বপ্ন দেখালেন—এই দলটাও নিরাশ করবে না, ‘আমরা দীর্ঘ দেড় মাস ধরে অনুশীলন করছি, প্রস্তুতি ভালো। মেয়েরা উন্নতি করছে। আশা করি, তারা নিরাশ করবে না। ম্যাচ ধরে ধরে আমরা ভালো করব।’
বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান ও নেপাল—চার দেশের এই টুর্নামেন্টে ডাবল লিগ পদ্ধতিতে এক দল অন্য দলের সঙ্গে দুটি করে ম্যাচ খেলবে। সর্বোচ্চ পয়েন্টধারীর হাতে উঠবে ট্রফি।
বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ ২২ আগস্ট ভারতের সঙ্গে। ২৪ ও ২৭ আগস্ট পরপর দুই ম্যাচে নেপাল আর ২৯ আগস্ট প্রতিপক্ষ ভুটান। ৩১ আগস্ট আবার ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। সব ম্যাচই থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে।
এ বছর এখনো কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেনি বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল দল। ২০২৪ সালে অনূর্ধ্ব-১৬ সাফে চার ম্যাচের চারটিতেই জেতে তারা। সেই প্রতিযোগিতায় ভারতের সঙ্গে খেলা ফাইনালই মেয়েদের সর্বশেষ ম্যাচ। যে দলের ১৫ জনই আছেন বর্তমান দলে।