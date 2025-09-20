বিশ্বকাপ দেখতে প্রথম দফায় ৪৫ লাখ মানুষের আবেদন

বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, এ মহোৎসবকে ঘিরে উত্তেজনাও বাড়ছে। টিকিট কিনতে তৈরি হয়েছে তুমুল উন্মাদনা। গতকাল শুক্রবার ফিফার প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা গেছে, ২০২৬ বিশ্বকাপে প্রথম ধাপের টিকিট কেনার জন্য লটারিতে আবেদন করেছেন ৪৫ লাখের বেশি মানুষ।
বিশ্বকাপের টিকিট কেনার জন্য সবচেয়ে বেশি আবেদন এসেছে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র থেকে। শুক্রবার প্রি–সেল পর্ব শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ফিফা। এ পর্যায়ে শুধু ভিসা ক্রেডিট কার্ডধারীরাই আবেদন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আয়োজক অন্য দুই দেশ মেক্সিকো ও কানাডা থেকেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ আবেদন করেছেন। তবে দেশভিত্তিক আবেদনকারীর সংখ্যা প্রকাশ করেনি ফিফা।
৯ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা এ বিক্রয় পর্ব থেকে কারা টিকিট কেনার সুযোগ পাবেন, তা ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে মেইলের মাধ্যমে জানানো হবে। এরপর আগামী ১ অক্টোবর থেকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে টিকিট কেনার সুযোগ পাবেন তাঁরা।
ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, ‘সংখ্যাগুলো শুধু চমকপ্রদই নয়; বরং শক্তিশালী বার্তাও দিচ্ছে। পুরো বিশ্ব চাইছে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬–এর অংশ হতে, যা হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও রোমাঞ্চকর আয়োজন। কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে বিশ্বের ছোট-বড় সব দেশের সমর্থকেরা আবারও প্রমাণ করলেন, ফুটবলের প্রতি আবেগই মানুষকে একত্র করে। সবাই তিন আয়োজক দেশে খেলা দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন।’
সব মিলিয়ে ১০৪টি ম্যাচের টিকিট বিক্রি করা হবে। গ্রুপ পর্বে টিকিটের দাম শুরু মাত্র ৬০ ডলার থেকে। তবে কেনার নির্দিষ্ট সময়সীমা পেলেই যে টিকিট পাওয়া যাবে, তার নিশ্চয়তা নেই। প্রত্যেক দর্শক প্রতিটি ম্যাচে সর্বোচ্চ চারটি টিকিট কিনতে পারবেন, আর পুরো টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ৪০টির বেশি টিকিট কেনা যাবে না।
টিকিট বিক্রির দ্বিতীয় ধাপ, যাকে বলা হচ্ছে ‘আর্লি টিকিট ড্র’—শুরু হবে ২৭ অক্টোবর। এ পর্যায়ে টিকিট কেনার নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত। তৃতীয় ধাপ, ‘র্যানডম সিলেকশন ড্র’ শুরু হবে ৫ ডিসেম্বর, ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ড্র অনুষ্ঠিত হওয়ার পর। ওই ড্রতেই নির্ধারিত হবে টুর্নামেন্টের সূচি। ফিফা জানিয়েছে, টুর্নামেন্ট ঘনিয়ে এলে টিকিট দেওয়া হবে ‘আগে আসলে আগে পাবেন’ ভিত্তিতে। এ ছাড়া ফিফা ২ অক্টোবর থেকে একটি আনুষ্ঠানিক টিকিট পুনর্বিক্রয় প্ল্যাটফর্ম চালু করবে।
এর আগে ১১ সেপ্টেম্বর এক প্রতিবেদনে ফিফা জানিয়েছিল, টিকিট কেনার জন্য মাত্র ২৪ ঘণ্টায় ২১০টি দেশ থেকে ১৫ লাখ আবেদন জমা পড়েছে ভিসা কার্ডের প্রি-সেলে, যা একই সময়ে কাতার বিশ্বকাপ দেখার জন্য করা আবেদনের চেয়ে তিন লাখ বেশি। আর তাতে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে বিশ্বকাপের তিন স্বাগতিক দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা। তিন আয়োজক দেশের পরের অবস্থানটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার।
সময়সূচি: ২০২৬ বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ১১ জুন, ফাইনাল ১৯ জুলাই।
দল: প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল অংশ নেবে।
উদ্বোধনী ম্যাচ: মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক আজতেকা স্টেডিয়ামে।
ফাইনাল: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে।
ম্যাচের সময়: প্রথম দুই দিন পর প্রতিদিন মাঠে গড়াবে চারটি করে ম্যাচ। সময়গুলো হবে ক্লাব বিশ্বকাপের মতোই—ভোর ৪টা, সকাল ৭টা, সকাল ১০টা ও বেলা ১টা (বাংলাদেশ সময়)।
আয়োজক শহর
যুক্তরাষ্ট্রে: ডালাস, মায়ামি, আটলান্টা, বোস্টন, হিউস্টন, ফিলাডেলফিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস, কানসাস সিটি, নিউইয়র্ক/নিউ জার্সি, সান ফ্রান্সিসকো ও সিয়াটল।
মেক্সিকো: মেক্সিকো সিটি, গুয়াদালাহারা ও মন্তেরেই।
কানাডা: টরন্টো ও ভ্যাঙ্কুভার।