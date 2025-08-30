ব্রুনো ফার্নান্দেজের যোগ করা সময়ের গোলে ইউনাইটেডের জয়

প্রিমিয়ার লিগের প্রথম দুই ম্যাচে জয়হীন। লিগ কাপ থেকে চতুর্থ স্তরের দল গ্রিমসবির কাছে হেরে বিদায়। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডাগআউটে রুবেন আমোরিমের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নটা তখন আরও বড় হয়েছিল। শনিবার ওল্ড ট্রাফোর্ডে বার্নলির বিপক্ষে ম্যাচটা তাই ইউনাইটেডও আমোরিমের জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জিতেছে ইউনাইটেড। প্রিমিয়ার লিগে মৌসুমে প্রথম জয়টা অবশ্য নাটকীয়ভাবেই পেয়েছে ২০ বারের লিগ চাম্পিয়নরা। যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্রুনো ফার্নান্দেজের গোল জয় এনে দিয়েছে ইউনাইটেডকে। মৌসুমের প্রথম জয়টা আমোরিমরা পেলেন ৩-২ ব্যবধানে ।
এমন নাটকীয় জয়ে তিন ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে কিছুটা হলেও চাপ কমল আমোরিমের ওপর। দু’সপ্তাহের আন্তর্জাতিক বিরতির আগে অন্তত জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ল ওল্ড ট্রাফোর্ডের দলটি।
জিতলেও খোলস ছেড়ে বেরোতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে তাদের। ২৭ মিনিটে কাসেমিরোর হেড বারে লেগে ফিরে আসে। তবে ভাগ্য ভালো ছিল ইউনাইটেডের। সেই বল প্রতিপক্ষ জশ কালেনের গায়ে লেগে জালে ঢুকলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকেরা।
কিন্তু রক্ষণভাগের অস্থিরতা ও গোলকিপিং দুর্বলতা আবারও ভুগিয়েছে তাদের। ফরোয়ার্ড লাইল ফস্টার ও জেডন অ্যান্থনির গোলে দুবার সমতায় ফেরে চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে প্রিমিয়ার লিগে উঠে আসা বার্নলি্। ৫৭ মিনিটে ইউনাইটেডকে ২-১ গোলে এগিয়ে দিয়েছিলেন ব্রায়ান এমবিউনো। এর ২ মিনিট আগে সমতা ফিরিয়েছিল বার্নলি। বার্নলি দ্বিতীয় গোলটি দেয় ৬৬ মিনিটে।
এরপর শেষের সেই নাটক। আমাদ দিয়ালোকে ফাউল করার ঘটনায় ভিএআরের দীর্ঘ পর্যালোচনার পর পেনাল্টি দেন রেফারি। আগের ম্যাচে পেনাল্টি মিস করা ব্রুনো এবার ঠিকঠাক নিশানা খুঁজে পান, আর সেই গোলেই মৌসুমের প্রথম লিগ জয় তুলে নেয় ইউনাইটেড।