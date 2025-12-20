শেষ মুহূর্তের গোলে কিংসকে প্রথম হার উপহার দিল পুলিশ

বাংলাদেশ ফুটবল লিগের সপ্তম রাউন্ডটা ভালো কাটেনি বড় দলগুলোর। ফেবারিট তকমা নিয়ে নামলেও হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে বড় তিন দলকে। কাল আবাহনী লিমিটেডকে ২-২ গোলে আটকে দিয়েছিল নবাগত পিডব্লিউডি। আজ সেই ধাক্কা লাগল বসুন্ধরা কিংস আর মোহামেডানের গায়েও।
গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে বড় অঘটন ঘটিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ এফসি। লিগ চ্যাম্পিয়ন কিংসকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে তারা। অন্যদিকে মোহামেডানের অবস্থাও তথৈবচ। আরামবাগের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছে সাদাকালোরা। দিনের অন্য ম্যাচে কিংস অ্যারেনায় দাপট দেখিয়েছে ফর্টিস এফসি। ফকিরেরপুল ইয়ংমেনসকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তারা।
সপ্তম রাউন্ডে প্রথম হারের স্বাদ পাওয়া সত্ত্বেও লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানটা এখনো কিংসেরই দখলে। ৭ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ১৬ পয়েন্ট। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে কিংসের একদম ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলছে ফর্টিস এফসি। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে রহমতগঞ্জ। আজকের ড্রয়ে বড় মাসুল দিতে হয়েছে মোহামেডানকে। ৪ নম্বর থেকে তারা একলাফে নেমে গেছে ৭ নম্বরে। ৭ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট মাত্র ৮। ১০ পয়েন্ট নিয়ে ৪ নম্বরে উঠে এসেছে পুলিশ, আর ৯ পয়েন্ট নিয়ে আবাহনী আছে ৫ নম্বরে।
টানা পাঁচ জয়ে উড়তে থাকা কিংসের জয়রথ আজ থামিয়ে দেয় পুলিশ। ম্যাচের শুরুতেই ধাক্কা খায় কিংস। ৭ মিনিটে ভুটানি মিডফিল্ডার ওয়াংচুক শেরিংয়ের বাড়ানো বলে দারুণ এক গোল করেন রাব্বি হোসেন রাহুল। কিংসের গোলকিপার আনিসুর রহমান জিকো এগিয়ে এসেও গোল রুখতে পারেননি। ৩৫ মিনিটে ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের গোলে সমতায় ফেরে কিংস। এটি লিগে ফাহিমের পঞ্চম গোল। ম্যাচ যখন ড্রয়ের দিকে এগোচ্ছিল, তখনই যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে নাটকীয় গোল করে বসেন পুলিশের উগান্ডান মিডফিল্ডার শফিক কুচি কাগিমো। আর তাতেই স্তব্ধ হয়ে যায় কিংস!
কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে মোহামেডানও মাঠ ছেড়েছে হতাশা নিয়ে। প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে মেহেদী হাসান মিঠুর গোলে মোহামেডান এগিয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। আমির হাকিম বাপ্পীর গোলে দ্রুতই সমতায় ফেরে আরামবাগ। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য মরিয়া হয়ে লড়লেও আর জালের দেখা পায়নি সাদাকালোরা।