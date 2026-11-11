নতুন অধ্যায়

আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও চলে এল। বাংলাদেশের নতুন অধিনায়ক হামজা চৌধুরী। বাফুফে তাদের ফেসবুক পেজে লিখেছে, ‘নতুন নেতা, নতুন অধ্যায়।’
ভুটানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে খেলতে পারেননি হামজা চৌধুরী ও ফারহান আলী। দুজনই ফিরেছেন শুরুর একাদশে। তাঁদের জায়গা করে দিতে একাদশের বাইরে থাকতে হচ্ছে জামাল ভূঁইয়া ও ফয়সাল আহমেদকে।
আক্রমণভাগেও এসেছে পরিবর্তন। ভুটানের বিপক্ষে বদলি হিসেবে নেমে বাংলাদেশের জয়সূচক একমাত্র গোলটি করেছিলেন মোহাম্মদ ইব্রাহিম। আজ তাঁকে শুরু থেকেই খেলাচ্ছেন কোচ। খেলবেন নম্বর নাইন পজিশনে। চোটের কারণে একাদশে নেই বিশ্বনাথ ঘোষ।
বাংলাদেশ একাদশ: মেহেদী হাসান, জিদান ইউসুফ, তারিক কাজী, সাদ উদ্দিন, জায়ান আহমেদ, হামজা চৌধুরী (অধিনায়ক), ফারহান আলী, রাকিব হোসেন, শমিত সোম, কাজেম শাহ ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম।
জহির উদ্দিন জানালেন, ফুটবলারদের ওয়ার্ম আপ শুরু হয়েছে। তিন গোলকিপার সুজন হোসেন, মিতুল মারমা ও মেহেদী হাসান মাঠে নেমেছেন গোলকিপার কোচ ক্রিস্টিয়ান বারবুসচাকের সঙ্গে। দলের অন্য খেলোয়াড়েরাও একে একে মাঠে প্রবেশ করেছেন। শ্রীলঙ্কা দলও মাঠে এসে গেছে। জাতীয় স্টেডিয়ামের দুই প্রান্তে এখন ওয়ার্ম আপ করছে দুই দল।
আলোচিত শ্রীলঙ্কান কোচ আবদুল্লাহ আল মুতাইরির গতিবিধি বোঝা দায়! কখনো মাঠে খেলোয়াড়দের নির্দেশনা দিচ্ছেন, আবার একটু পরই চলে যাচ্ছেন ডাগআউটে। তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন সহকারী কোচেরাও। এদিকে গ্যালারিতে দর্শকের ভিড় বাড়ছেই। ১৮ হাজার আসনের জাতীয় স্টেডিয়ামের বেশির ভাগই এখন পূর্ণ।
ম্যাচ শুরুর আগে কিন্তু কথার লড়াইও বেশ উত্তাপ ছড়িয়েছে। তাতে যে শ্রীলঙ্কার কোচ আবদুল্লাহ আল মুতাইরি ‘বক্স অফিস’ তা বোধ হয় এতক্ষণে জেনেও গেছেন। কাল তাঁর বলা কথাটা শুনুন—
যদি আমরা (বাংলাদেশের বিপক্ষে) জিতি, একটা কথা বলে রাখি—আমি অক্ষয় কুমারের মতো নাচতে পারি। সাবধান থাকবেন!
বাংলাদেশের প্রধান কোচ টমাস ডুলি অবশ্য এসবে গা ভাসাতে রাজি না। বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচটি সাফের ইতিহাসের সেরা ম্যাচ বলে দাবি করেছেন শ্রীলঙ্কার কোচ আল মুতাইরি। তবে ডুলি প্রথম আলোকে বলেছেন—
‘সেটা তাঁর (আবদুল্লাহ আল মুতাইরি) ব্যক্তিগত মত। আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ীই খেলব।’
জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে আমাদের প্রতিবেদক জহির উদ্দিন জানিয়েছেন, দুই দলের খেলোয়াড়েরা মাঠে নেমে চারপাশ ঘুরে দেখেছেন। এরপর তারা ফিরে গেছেন ড্রেসিংরুমে। প্রথম দুই দিনের তুলনায় আজ দর্শকদের উপস্থিতি বেশি। এখনো অনেক দর্শক টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মুখোমুখি লড়াইয়ের পরিসংখ্যানে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। দুই দলের ১৮ দেখায় বাংলাদেশের জয় ১১টি, হার ৫টি, ড্র ২টি। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচবার মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। বাংলাদেশ জিতেছে চারবার, হেরেছে একটিতে।
ভুটানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ জিতেই বাংলাদেশ সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে। তবে আজ জিতলে কিংবা ড্র করলেই গ্রুপসেরা হবে তারা। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার জন্য ম্যাচটা অনেকটা ফাইনালের মতো। সেমিফাইনালে যেতে হলে তাদের জয় বা ড্র করতে হবে। দুই গোলের ব্যবধানে হারলেই বিদায় নিতে হবে টুর্নামেন্ট থেকে।
সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষস্থান নির্ধারণী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি বাংলাদেশ। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত আটটায়।
এই ম্যাচের তাৎক্ষণিক ঘটনাপ্রবাহ জানতে চোখ রাখুন এই লাইভ ব্লগে।