হ্যাটট্রিক গোলের পর পিএসজির ফেরান তোরেস (ডানে), উদ্‌যাপনের সঙ্গী উসমান দেম্বেলে করেছেন ২ গোল
হ্যাটট্রিক গোলের পর পিএসজির ফেরান তোরেস (ডানে), উদ্‌যাপনের সঙ্গী উসমান দেম্বেলে করেছেন ২ গোল
ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

তোরেসের হ্যাটট্রিকে পিএসজির হ্যাটট্রিক অভিযান শুরু

খেলা ডেস্ক

পিএসজি ৫–১ স্লোভান ব্রাতিস্লাভা

পিএসজির অনুশীলন মাঠের পাশে খালি গায়ে আয়েশি ভঙ্গিতে মোবাইল হাতে বসা ফেরান তোরেস। মঙ্গলবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সৌজন্যে এমন ব্যতিক্রমি ছবিই দেখেছিল ফুটবল বিশ্ব। একদিন পরে আজ সেই তোরেস পিএসজির জার্সিতে চ্যাম্পিয়নস লিগ অভিষেকেই হ্যাটট্রিক পেয়ে গেছেন। স্পেনকে বিশ্বকাপ জেতানো একমাত্র গোলটি করা ফরোয়ার্ড ৩১ থেকে ৫৭, এই ২৬ মিনিটেই ৩ গোল পেয়ে যান।

বড় জয় পেয়েছে তাঁর দলও। চ্যাম্পিয়নস লিগে হ্যাটট্রিক শিরোপার অভিযানে নামা পিএসজি স্লোভাকিয়ার স্লোভান ব্রাতিস্লাভাকে ৬–১ গোলে হারিয়ে শুরু করল ২০২৬–২৭ ইউরোপীয় মৌসুম। বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের বড় জয়ে জোড়া গোল করেছেন উসমান দেম্বেলে। দলটির শেষ গোলটি করেছেন ফাবিয়ান রুইজ।

চ্যাম্পিয়নদের বড় জয়ের দিনে জিতেছে গতবারের রানার্সআপ আর্সেনালও। মার্টিন ওডেগার্ডের একমাত্র গোলে ইতালিয়ান ক্লাব নাপোলিকে তাদেরই মাঠে হারিয়েছে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নরা। জিতেছে ছয়বারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলও। ঘরের মাঠে পিছিয়ে পড়েও স্প্যানিশ ক্লাব আতলেতিকো মাদ্রিদকে হারিয়েছে ইংলিশ ক্লাবটি। পর্তুগিজ ক্লাব স্পোর্তিং সিপি ৩–১ গোলে হারিয়েছে তুর্কি ক্লাব গালাতাসারাইকে।

বড় জয়ের পর পিএসজির উদ্‌যাপন

এর আগে দ্বিতীয় দিনের আগে শুরু হওয়া ম্যাচে ডাচ ক্লাব ফেইনুর্ডকে ৫–১ গোলে উড়িয়ে দেয় বার্সেলোনা। আরেক ম্যাচে নবাগত নরওয়েজীয় ক্লাব ভাইকিংকে ৩–১ গোলে হারিয়েছে জার্মানির ভিএফবি স্টুটগার্ট।

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প্যারিসে ম্যাচের শুরু থেকেই পিএসজির আক্রমণের তোড়ে ভেসে যাওয়ার দশা হয় স্লোভানের। তবে প্রথম গোলের দেখা পেতে ১৭ মিনিট অপেক্ষা করতে হয় প্যারিসের ক্লাবটিকে। ১৭তম মিনিটে উসমান দেম্বেলে দলকে এগিয়ে নেন। নুনো মেন্দেসের নেওয়া গতিময় শট পোস্টে লেগে ফিরে এলে ফিরতি বলে দারুণ এক শটে ডান দিকের পোস্ট ঘেঁষে গোল করেন তিনি।

দলকে প্রথম গোল এনে দেওয়ার পর উসমান দেম্বেলে (বাঁয়ে)

এর কিছুক্ষণ পরই ডি-বক্সের ভেতর বাম দিক থেকে নেওয়া দেম্বেলের আরও একটি শট গোলপোস্টের একটু বাইরে দিয়ে চলে যায়। তবে ২৩তম মিনিটে ঠিকই নিজের দ্বিতীয় গোলের দেখা পান এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। ১৮ বছর বয়সী তরুণ মিডফিল্ডার দ্রো ফার্নান্দেজের ডান প্রান্তের দারুণ এক ক্রসে হেডে জাল খুঁজে নেন তিনি।

এরপর গোল করার চেয়ে গোল করানোয় মন দেন দেম্বেলে! তাঁর ভাসানো বলে পোস্টের দিকে বাড়ানো পা ছোঁয়াতেই তোরেসের চমৎকার এক গোল।

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মাঝখানে একটি সুযোগ অবশ্য নষ্ট করেন দেম্বেলে। পিএসজির নিখুঁত আক্রমণের মুখে ব্যবধান আরও বাড়ানোর সুযোগ পেয়েও একদম কাছ থেকে তার নেওয়া শট বারে লাগে। মঙ্গলবার ব্যালনের ডি'অরের ৩০ জনের তালিকায় মনোনয়ন পাওয়া পিএসজির ১০ তারকার একজন দেম্বেলে, যিনি গত বছরই প্রথমবারের মতো জিতেছেন ফুটবলের এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার।

দলের তৃতীয় ও নিজের প্রথম গোলের পর পিএসজির ফেরান তোরেস

স্লোভানের মুখোমুখি হওয়ার আগে পার্ক দে প্রিন্সেসে পিএসজির সাম্প্রতিক ফর্ম অবশ্য এতটা উজ্জ্বল ছিল না। টানা চার ম্যাচে জয়হীন থাকার পাশাপাশি তারা হজম করেছিল ৭ গোল, এমনকি লাঁসের কাছে হেরে হারিয়েছে ফরাসি সুপার কাপের শিরোপাও।

তবে একপেশে এই ম্যাচে দুর্বল প্রতিপক্ষকে পেয়ে তাণ্ডব চালাল পিএসজি। পুরো ম্যাচে তারা প্রতিপক্ষের গোল অভিমুখে শট নেয় ৩৫টি, যার ১৩টিই ছিল গোলবরাবর।

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বিরতির পরপরই নিজের দ্বিতীয় গোলে জাদুকরী স্কিলের ছাপ রাখেন তোরেস। মাগনেস আকলিউশের বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ডি-বক্সের প্রান্ত থেকে বাঁকানো শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি।

ফেরান তোরেসের সেই ছবি

অবশ্য মূল কৃতিত্ব আকলিউশেরই, নিজের অর্ধে মাঝমাঠ থেকে ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে একক ড্রিবলিংয়ে বল বাড়িয়েছিলেন তিনি—গত মৌসুমে মোনাকোর হয়ে পিএসজির বিপক্ষে যেভাবে খেলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই। ৫৭তম মিনিটে দেম্বেলের ডান প্রান্তের কর্নার থেকে বল জালে পাঠিয়ে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করেন তোরেস। কিছুক্ষণ পর সুলেইমান কামারা একটি চমৎকার ফিনিশিংয়ে স্লোভানের হয়ে ব্যবধান কমান।

পুরো ম্যাচে পর্যদুস্ত হলেও স্লোভানের জন্য একমাত্র স্বস্তির নাম ছিল কামারার এই গোলটি। তবে শেষ রক্ষা হয়নি; স্লোভান রক্ষণভাগের চরম ভুলে বল পেয়ে দেরি না করে শেষ দিকে পিএসজির ৬ নম্বর গোলটি তুলে নেন ফাবিয়ান রুইজ।

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