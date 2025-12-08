মিঠুর জোড়া গোলে আবারও সেমিফাইনালে এআইইউবি

গতবারের রানার্সআপ হিসেবে মাঠে নামার আগেই মানসিকভাবে এগিয়ে ছিল আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (এআইইউবি)। মাঠে নেমে নিজেদের শক্তিটা ভালোই দেখিয়েছে তারা। আর সেই শক্তির সামনে পেরে ওঠেনি গতবারের সেমিফাইনালিস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলের জয়ে ইস্পাহানি-প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে তৃতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছে এআইইউবি।
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে আজ সকালে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে শ্রেয়তর দল হিসেবেই জিতেছে এআইইউবি। বাংলাদেশের শীর্ষ লিগের কয়েকজন খেলোয়াড় খেলেছেন দলটিতে। গোলপোস্টের নিচে ছিলেন পুলিশ এফসির গোলকিপার আসিফ ভূঁইয়া, একই দলের ফরোয়ার্ড মঈন আহমেদ, ঢাকা মোহামেডানের ডিফেন্ডার আজিজুল হক, রহমতগঞ্জের ডিফেন্ডার অলফাজ মিয়া, আরমাবাগের মিডফিল্ডার আক্কাস আলী ও ওমর ফারুক মিঠু খেলেন। গত ম্যাচে খেলতে না পারা মোহামেডানের ফরোয়ার্ড সৌরভ দেওয়ানকেও আজ পেয়েছে এআইইউবি।
ম্যাচের দুটি গোলই আসে প্রথমার্ধে। ২০ ও ৩৫ মিনিটে গোল দুটি করেন ওমর ফারুক মিঠু। তাঁর হাতে ম্যাচসেরার পুরস্কার তুলে দেন টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য, জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় ও জাতীয় দলের সাবেক কোচ শফিকুল ইসলাম মানিক এবং ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সেলস ম্যানেজার এ এস এম হাসান।
ম্যাচে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যখন ২-০ গোলে পিছিয়ে—৭০ মিনিটের এই ম্যাচে তখন সময় বাকি ছিল ১৮ মিনিট। এ সময় রেফারি জালাল উদ্দিনের (সাবেক ফিফা রেফারি) একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে খেলতে অস্বীকৃতি জানায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। একটি ফাউলের ঘটনায় দুই দলে উত্তেজনা ছড়ালে রেফারি দুই দলের একজন করে মোট দুজন খেলোয়াড়কে লাল কার্ড দেখান।
লাল কার্ড দেখেন এআইইউবির ডিফেন্ডার আলফাজ মিয়া ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শামীম রেজা। হলুদ কার্ড দেখানো হয় দুই দলের তিনজনকে। দুজন এআইইউবির, তাঁদের একজন গোলকিপার আসিফ ভূঁইয়া। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি ছিল এআইইউবির গোলকিপারকে লাল কার্ড দেখাতেই হবে। নইলে তারা খেলবে না।
কিন্তু ফুটবলে রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। রেফারি নিয়ম অনুযায়ী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দলের জন্য মাঠে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করেন। কিন্তু রাজশাহী মাঠে নামেনি আর। নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজান রেফারি জালাল উদ্দিন।
আজ চতুর্থ ও শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন গণ বিশ্ববিদ্যালয় ও গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। গতকাল কোয়ার্টার ফাইনাল পর্বের প্রথম দিনে সেমিফাইনালে ওঠে চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি ও ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।