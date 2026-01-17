ফিফা প্রীতি ম্যাচে কম্বোডিয়া বা পূর্ব তিমুরকে চায় বাফুফে

মার্চের ফিফা উইন্ডোতে প্রীতি ম্যাচ খেলার লক্ষ্যে কম্বোডিয়া ও পূর্ব তিমুর লেস্তের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। আজ বাফুফে ভবনে জাতীয় দল কমিটির সভা শেষে এ তথ্য জানানো হয়।
আগামী ৩১ মার্চ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবেই এ প্রীতি ম্যাচের পরিকল্পনা। বাফুফের লক্ষ্য ঘরের মাঠে, বিশেষ করে সিলেটে ম্যাচটি আয়োজন করা।
তবে দেশে ম্যাচ আয়োজন সম্ভব না হলে প্রতিপক্ষের মাঠে গিয়ে খেলার বিকল্প চিন্তাও রাখা হয়েছে। ২০ থেকে ২৮ মার্চের মধ্যে যেকোনো একদিন ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হতে পারে। প্রীতি ম্যাচ ও সিঙ্গাপুর সফরের প্রস্তুতি নিতে ২০ মার্চ থেকে জাতীয় দলের ক্যাম্প শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিটি। ২৮ মার্চ সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বে দল।
এদিকে জাতীয় দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরার ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা এখনো কাটেনি। বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী সিঙ্গাপুর ম্যাচটিই হতে যাচ্ছে তাঁর শেষ ম্যাচ। কোচের মেয়াদ বাড়ানো হবে কি না, তা নিয়ে এখনই চূড়ান্ত কিছু জানায়নি বাফুফে। সভা শেষে বাফুফের মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বাবু জানান, সিঙ্গাপুর ম্যাচের পারফরম্যান্স দেখেই কোচের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।