আবারও মেসি–জাদু, প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভেঙেচুরে করলেন জোড়া গোল

ফুটবল মাঠে লিওনেল মেসির জাদু যেন ফুরানোর নয়। বয়স ৩৯। তবু বল পায়ে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভেঙে এগিয়ে যান। একের পর এক ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন।
আজ মেজর লিগ সকারের ম্যাচে আবারও চিরচেনা মেসিকেই দেখা গেল। তাঁর জোড়া গোলে আটলান্টা ইউনাইটেডকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি।
আটলান্টার মাঠে মায়ামির জয়ের নায়ক অবশ্য একা মেসি নন। বিরতির ঠিক আগে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন মেক্সিকোর স্ট্রাইকার জার্মান বেরতেরামে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে সব আলো কেড়ে নেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। চার মিনিটের ব্যবধানে করেন দুটি গোল। দুটিই তাঁর মতো করে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে প্রতিপক্ষের রক্ষণ তছনছ করে।
ম্যাচের ৫৬ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন মেসি। ডান প্রান্ত থেকে বল নিয়ে ভেতরে ঢোকেন। পেনাল্টি বক্সের সামনে বেরতেরামের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করেন। এরপর সামনে থাকা আটলান্টার এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে নিচু শটে বল জালে পাঠান। গোলরক্ষক লুকাস হয়োসের কিছুই করার ছিল না।
চার মিনিট পর দ্বিতীয় গোল। এবার মেসিকে বল বাড়িয়ে দেন লুইস সুয়ারেজ। আবারও প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ। একই রকম দৃশ্য। একই রকম পরিণতি!
ম্যাচের শেষ দিকে পেনাল্টি থেকে একটি গোল শোধ করেন ফাফা পিকো। মায়ামির সাবেক এই ফরোয়ার্ডের গোলে ব্যবধান কমলেও হার এড়াতে পারেনি আটলান্টা।
এই জয়ের ম্যাচে এমএলএসের চলতি মৌসুমে মেসির গোলসংখ্যা হয়েছে ২৫। লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে তাঁর ধারেকাছে কেউ নেই। দ্বিতীয় স্থানে থাকা খেলোয়াড়ের চেয়ে ছয় গোল এগিয়ে এই আর্জেন্টাইন।
এর বাইরেও আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে মেসির জন্য রাতটি ছিল আরও বিশেষ। ২০২৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের পর এই মাঠে প্রথমবার খেলতে নেমেছেন মেসি। গত জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ম্যাচে শেষ দিকে তাঁর দুটি অ্যাসিস্টে ২–১ গোলে নাটকীয় জয় পেয়েছিল আর্জেন্টিনা। এবারও সেই মাঠে ফিরলেন দারুণ এক পারফরম্যান্স নিয়ে।
চলতি মাসের শুরুতে বেনিনের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলকে বিদায় জানান মেসি। এরপর তিন ম্যাচে করেছেন চার গোল। তাঁর দলও আছে ছন্দে।
এরই মধ্যে এমএলএস প্লে–অফ নিশ্চিত করা দলটি ইস্টার্ন কনফারেন্স পয়েন্ট তালিকায় আছে দ্বিতীয় নম্বরে। শীর্ষে থাকা ন্যাশভিলের পয়েন্ট ৬৬, মেসিদের ৫৫।
মায়ামির পরের ম্যাচ আগামী শনিবার। প্রতিপক্ষ নিউইয়র্ক রেড বুলস।