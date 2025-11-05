তিনবার পিছিয়ে প্রতিবারই সমতায়, ব্রুগার মাঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বার্সেলোনা

দুই দলের পার্থক্য বোঝাতে ক্লাব ব্রুগার সভাপতি বার্ট বারহেগে ম্যাচের আগে বলেছিলেন, বার্সেলোনার বাজেট বছরে ১০০ কোটি ইউরোর কাছাকাছি, আমাদের ১৫ কোটি। ওদের একটা খেলোয়াড়ের বাজারমূল্য আমাদের পুরো দলের সমান। সুতরাং তারা যে আমাদের হারিয়ে দেবে, এটা স্বাভাবিকই। তবে মনে রাখবেন, এটা ফুটবল। এটা খেলা।’
ক্লাব সভাপতির শেষের কথাকে সত্যি বানিয়ে আজ নিজেদের মাঠে বার্সেলোনাকে রীতিমতো তটস্থ রেখেছে ব্রুগা। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ প্রথম পর্বের চতুর্থ ম্যাচ ডেতে তিন তিনবার বার্সাকে পেছনে ফেলেছে বেলজিয়ামের ক্লাবটি। তবে প্রতিবারই সমতায় ফিরেছে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা। শেষ পর্যন্ত রোমাঞ্চকর সমাপ্তিতে দুই দল মাঠ ছেড়েছে ৩-৩ সমতা নিয়ে।
বার্সা-ব্রুগার বড় পার্থক্য শুধু অর্থবিত্ত বা ওজনদার তারকাতেই নয়, সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সেও ছিল। চ্যাম্পিয়নস লিগের তৃতীয় ম্যাচ ডেতে বার্সেলোনা যেখানে অলিম্পিয়াকোসকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে, সেখানে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ব্রুগাই উল্টো ৪-০ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হয়েছে।
তবে আজ নিজেদের মাঠ ইয়ান ব্রেডেল স্টেডিয়ামে বার্সেলোনাকে প্রায় পুরো ম্যাচজুড়েই চাপে রেখেছে দলটি। প্রথম থেকে বল বার্সার দখলেই বেশি ছিল। কিন্তু গতিময় ফুটবলে বার্সার রক্ষণে ব্রুগা হানা দিয়েছে বারবার। এর মধ্যে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড কার্লোস ফোর্বসই মূলত বেশি ভুগিয়েছেন। আর বার্সেলোনার দিক থেকে প্রতিবার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন লামিনে ইয়ামাল।
ব্রুগা প্রথম এগিয়ে যায় ষষ্ঠ মিনিটে। ফোর্বসের ক্রস থেকে কোনাকুনি শটে বল জালে পাঠান নিকোলা ট্রেসোল্ডি। দুই মিনিটের মধ্যেই সমতায় ফিরেছে বার্সেলোনা। ফেরমিন লোপেজের থেকে পাওয়া বল ছুটে গিয়ে জালে জড়ান ফেরান তোরেস।
তবে ১৭তম মিনিটে ব্যবধান ২-১ বানিয়ে ফেলে ব্রুগা। পাল্টা আক্রমণ থেকে বল পেয়ে দলকে এবার এগিয়ে দেন ফোর্বস। বার্সেলোনার চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে ম্যাচের প্রথম ১৭ মিনিটের মধ্যে দুই গোল হজম এই প্রথম।
দ্বিতীয় দফা পিছিয়ে যাওয়ার পর বার্সেলোনাকে সমতায় ফিরতে বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষাই করতে হয়েছে। বিরতির আগে গোলের দেখা পায়নি দলটি। যদিও এর মধ্যেই লোপেজের শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে, জুলস কুন্দের শট বাইরে গেছে ক্রসবারে লেগে। এমনকি বিরতির আগমুহুর্তে প্রায় ফাঁকা পোস্ট পেয়েও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তোরেস।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকেও গোলের সুযোগ নষ্ট করেন ইয়ামালও। ৫২ মিনিটে তিনি শট নেন সোজাসুজি ব্রুগা গোলরক্ষক নর্ডিন জেকার্সের দিকে।
তবে বার্সেলোনার ম্যাচে ফিরে আসার পরের দুটি গোলই এই ইয়ামালের সৌজন্যে পাওয়া। যার মধ্যে ৬১ মিনিটে যে গোলটি করেছেন, সেটি তাঁর সামর্থের বড় নমুনা। ডি বক্সের বাইরে বল পেয়ে দুজনকে কাটিয়ে লোপেজকে বাড়িয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন। দ্রুত ফিরতি বল পায়ে নিয়ে আরও দুজনকে কাটিয়ে বেশ শান্ত ভঙ্গিতে বল জালে জড়িয়ে দেন। স্কোরলাইন হয় ২-২।
ব্রুগা অবশ্য বার্সাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। ৬৩তম মিনিটে ম্যাচে তৃতীয়বারের মতো এগিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। এবারও দলটিকে এগিয়ে দেন ফোর্বস।
ব্রুগার তৃতীয় গোলের পর আবারও সমতা আসে ইয়ামালের সৌজন্যে। ৭৭ মিনিটে ইয়ামালের কোনাকুনি শট যায় গোলমুখের দিকে। ব্রুগার উইঙ্গার ক্রিস্টোস জলিস বল ক্লিয়ার করার চেষ্টায় লাফিয়ে উঠলে তাঁর মাথা ছুঁয়ে চলে যায় জালে। আত্মঘাতী গোলে বার্সেলোনা নিয়ে আসে ৩-৩ সমতা।
নাটকীয় এই গোলের আগেই অবশ্য ব্রুগাকে দেওয়া একটি পেনাল্টি ভিএআর দেখে বাতিল করেন রেফারি। ম্যাচের শেষ দিকেও ব্রুগার হতাশার কারণ হয় ভিএআর। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে বার্সা গোলরক্ষক ভয়েশ্চেক সেজনির পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে গোল করেন রোমিও ভারমেন্ট। তবে ভিএআরের সহায়তা নিয়ে রেফরি জানান বল কেড়ে নিতে গিয়ে ভারমেন্ট ফাউল করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ৩-৩ সমতা নিয়েই মাঠ ছাড়ে দুই দল।
চার ম্যাচে ২ জয় এ ১ ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে রয়ে বার্সেলোনা। সমান ম্যাচ খেলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ব্রুগা আছে ২৪-এ।