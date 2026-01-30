চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে–অফে খেলবে রিয়াল–বেনফিকা
ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগ প্লে–অফ

রিয়ালের সামনে আবারও বেনফিকা

খেলা ডেস্ক

লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ–বেনফিকার নাটকীয় লড়াইয়ের রেশ এখনও শেষ হয়নি। এর মধ্যেই উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ প্লে–অফের ড্র আবারও দুই দলকে দাঁড় করিয়ে দিল মুখোমুখি।

চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোয় জায়গা করার লড়াইয়ে ফেব্রুয়ারিতেই দুবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ–বেনফিকা। আজ সুইজারল্যান্ডের নিওনে অনুষ্ঠিত প্লে–অফ ড্রতে এই লাইনআপ চূড়ান্ত হয়েছে।

বুধবার রাতে একই সময়ে শুরু হওয়া লিগ পর্বের ১৮টি ম্যাচের মধ্যে রিয়াল–বেনফিকা ম্যাচ শেষ হয়েছিল সবার শেষে। খেলা যোগ করা সময়ে গড়ানোর সময় রিয়ালের দরকার ছিল এক গোল করে সেরা আটের মধ্যে থাকা, যাতে প্লে–অফে না খেলতে হয়। আর বেনফিকার দরকার ছিল এক গোল করে ২৪তম হয়ে প্লে–অফ নিশ্চিত করা। শেষ পর্যন্ত যোগ করা সময়ের গোলে বেনফিকাই লক্ষ্যপূরণ করে, রিয়ালকে নবম হয়ে নেমে যেতে হয় প্লে–অফে।

লিগ পর্বের নবম থেকে ২৪তম দলকে নিয়ে আজ ছিল প্লে–অফের ড্র। নিয়মানুযায়ী রিয়ালের প্রতিপক্ষ হওয়ার কথা ২৩তম বোডো/গ্লিমট অথবা ২৪তম বেনফিকা। ড্রয়ে বেনফিকার নামই উঠেছে।

রিয়াল–বেনফিকা ছাড়াও ড্রতে আরেকটি রোমাঞ্চকর ‘ম্যাচ–আপ’ হচ্ছে মোনাকো–পিএসজি। দুই দলই লিগ আঁতে খেলে।

দুই লেগের প্লে–অফে প্রথম লেগের ম্যাচগুলো হবে ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি। ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি হবে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ।

শেষ ষোলোর প্লে–অফে যারা মুখোমুখি

বেনফিকা–রিয়াল মাদ্রিদ

মোনাকো–পিএসজি

কারাবাগ–নিউক্যাসল

বোডো/গ্লিমট–ইন্টার মিলান

গালাতাসারাই–জুভেন্টাস

ডর্টমুন্ড–আতালান্তা

ক্লাব ব্রুগা–আতলেতিকো মাদ্রিদ

অলিম্পিয়াকোস–লেভারকুসেন

