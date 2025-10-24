গরুর সঙ্গে বেপরোয়া গতির বাইকের ধাক্কা, ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের মৃত্যু

বাবার জন্মদিনের অনুষ্ঠান শেষে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু কে জানত, এটিই আন্তোনি ইলানোর শেষ যাত্রা? ব্রাজিলের তরুণ এই ফুটবলার যে পথেই এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন!
ইলানোর বাইক রাস্তায় একটি গরুর সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খেলে তিনি ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। গত সোমবার ভোররাতে ব্রাজিলের পিয়াউই রাজ্যের আলতোস পৌর এলাকার একটি মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। ২০ বছর বয়সী ইলানো খেলতেন পিয়াউই এস্পোর্তে ক্লাবে। এ বছর দলকে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জেতাতে তিনি অবদান রেখেছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বিআর-৩৪৩ মহাসড়কে মাঝখান দিয়ে চারটি গরু ও একটি বাছুর হেঁটে যাচ্ছিল। কিন্তু ভোররাতে বেপরোয়া গতিতে বাইক চালাতে থাকায় ইলানো হয়তো তা খেয়াল করেননি। একটি গরুর সঙ্গে তাঁর বাইকের সজোরে ধাক্কা লাগে।
এতে ইলানো বাইক থেকে ছিটকে পড়েন। গরুটিও পায়ে গুরুতর আঘাত পায় এবং উঠে দাঁড়ানোর পর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে থাকে। ঘটনার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দুই ব্যক্তি ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তবে তাঁরা বুঝতে পারেন, ইলানো হয়তো আর বেঁচে নেই।
সড়ক দুর্ঘটনায় ইলানোর মৃত্যুকে স্থানীয় পুলিশ অস্বাভাবিক ও অত্যন্ত দুঃখজনক হিসেবে বর্ণনা করেছে। ঘটনাস্থলে আলোর ঘাটতি এবং যথেষ্ট নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত শুরু করেছে।
ইলানোর বর্তমান ক্লাব পিয়াউই এস্পোর্তে একটি আবেগঘন বিবৃতি দিয়েছে, ‘আমাদের ২০ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড আন্তোনি ইলানো আলতোস মহাসড়কে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত। ইলানো ২০২৪ সালে আমাদের দলে যোগ দেন। সেই বছর আমরা যুব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলাম। তিনি সাও পাওলো যুব কাপ এবং নর্থইস্ট অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কোপা দো ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-২০ প্রতিযোগিতায় খেলতে এই সপ্তাহে তাঁর দলের সঙ্গে ফোর্তালেজায় যাওয়ার কথা ছিল।’
ইলানো আলতোস এফসি ও ফ্লুমিনেন্স-পিআই ক্লাবেও খেলেছেন। ফ্লুমিনেন্স-পিআইয়ে থাকতে আক্রমণভাগে প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভা ও মাঠে নেতৃত্বগুণের জন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন। কোচরা তাঁকে সহজাত গোল করার দক্ষতা ও চমৎকার ধৈর্যসম্পন্ন ফরোয়ার্ড হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।
ব্রাজিলের শীর্ষ ক্লাবগুলোর অনুসন্ধানী দলে সুনজরে ছিলেন ইলানো। আগামী দুই বছরের মধ্যে শীর্ষ লিগে খেলার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু বাইকের বেপরোয়া গতি এবং মাঝপথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো গরু তাঁর প্রাণই কেড়ে নিল।