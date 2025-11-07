ফিফা দ্য বেস্ট জয়ের দৌড়েও দেম্বেলে–ইয়ামাল দ্বৈরথ

ব্যালন ডি’অরের পর এবার ফিফা ‘দ্য বেস্ট’ এর লড়াইয়েও মুখোমুখি উসমান দেম্বেলে ও লামিনে ইয়ামাল। ফিফা গতকাল রাতে ‘বেস্ট’ পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশের পরই তৈরি হয়েছে দুজনের লড়াইয়ের মঞ্চ। এর আগে ইয়ামালকে হারিয়ে ব্যালন ডি’অরের পুরস্কার জেতেন দেম্বেলে।
ফিফার এবারের বর্ষসেরার পুরস্কার জয়ের দৌড়েও দেম্বেলের পাল্লাই ভারি। গত মৌসুমে পিএসজির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগসহ ‘ট্রেবল’ জেতা দেম্বেলে ৫৩ ম্যাচে ৩৫ গোল করার পাশাপাশি ১৬টি গোল করিয়েছেন। বার্সেলোনার হয়ে ঘরোয়া ‘ট্রেবল’ জেতা ইয়ামাল ৫৫ ম্যাচে ১৮ গোল করার পাশাপাশি ২৫টি গোল করিয়েছেন।
মনোনীতদের তালিকায় পিএসজি থেকে আছেন আশরাফ হাকিমি, ভিতিনিয়া এবং নুনো মেন্দেস। রিয়াল মাদ্রিদ থেকে জায়গা পেয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে, বায়ার্ন মিউনিখ থেকে হ্যারি কেইন, চেলসি থেকে কোল পালমার, বার্সেলোনা থেকে পেদ্রি ও রাফিনিয়া এবং লিভারপুল থেকে মোহাম্মদ সালাহ। তবে শেষ পর্যন্ত এই পুরস্কারটি দেম্বেলে কিংবা ইয়ামালের হাতে উঠবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।
সেরা খেলোয়াড়ের পাশাপাশি কোচের লড়াইয়েও হতে পারে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেখানে লড়বেন গত মৌসুমের বেশ কজন সফল কোচ। শেষ পর্যন্ত পিএসজির লুইস এনরিকে, বার্সেলোনার হ্যান্সি ফ্লিক কিংবা লিভারপুলের আর্নে স্লটের মধ্য থেকে কেউ একজন পুরস্কারটি জিতবেন।
নারী খেলোয়াড়দের মধ্যে মনোনীতদের তালিকায় প্রধানত আর্সেনাল, চেলসি এবং বার্সেলোনার তারকারা স্থান পেয়েছেন। যেখানে লড়াইয়ে বাকিদের চেয়ে নারী বলন ডি’অরে বিজয়ী আইতানা বোনমাতি এগিয়ে। ইংল্যান্ডকে ইউরো জেতানোর স্বীকৃতি স্বরূপ ব্যালন ডি’অরের পর ফিফা দ্য বেস্টও জিততে পারেন ইংল্যান্ড নারী দলের কোচ সারিনা উইগম্যান।