মেসি ও রোনালদো
মেসি ও রোনালদো
ফুটবল

মেসি না রোনালদো—প্রশ্নে মুলার বললেন, মনটা রোমান্টিক তাই মেসি

খেলা ডেস্ক

গত মৌসুম শেষে বায়ার্ন মিউনিখের সঙ্গে ১৮ বছরের পথচলার ইতি টেনেছেন টমাস মুলার। গ্রীষ্মের দলবদলে বায়ার্ন ছেড়ে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ভ্যানকুভার হোয়াইক্যাপসে যোগ দিয়েছেন মুলার। যেখানে তিনি মুখোমুখি হবেন নতুন চ্যালেঞ্জের, আর এই লিগেই ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলেন মুলারের পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি।

মেসির বিপক্ষে জার্মান কিংবদন্তি মুলারের রেকর্ড বেশ ইতিবাচক। এখন পর্যন্ত জার্মানি ও বায়ার্নের হয়ে মেসির দলের বিপক্ষে ১০ বার মুখোমুখি হয়ে ৭ বারই জিতেছেন মুলার, হেরেছেন মাত্র ৩ বার। আর মেসির বিপক্ষে মুলারের জয়ের তালিকায় চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্ন–বার্সা ম্যাচে ৮–২ গোলের ঐতিহাসিক জয়ও আছে। তবে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিপক্ষে মুলারের রেকর্ড কিন্তু এতটা একপেশে নয়।

রোনালদোর বিপক্ষে ১১ বার মুখোমুখি মুলারের জয় ও হার ৫ বার করে এবং ড্র হয়েছে এক ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে রোনালদোর কাছে দুবার হেরেছেন মুলার। যে কারণে অতীতে মেসি–রোনালদোর মধ্যে সেরা বেছে নিতে গিয়ে রোনালদোকেই বেছে নিয়েছিলেন মুলার। তবে সময়ের সঙ্গে এখন বদলে গেছে তাঁর সেই ভাবনা। এখন তিনি রোনালদোকে নয়, মেসিকে সেরা হিসেবে এগিয়ে রাখছেন।

Also read:মেসি-রোনালদোর শ্রেষ্ঠত্বের বিতর্ক কেন এখনো শেষ হয়নি

এমএলএসের অফিশিয়াল চ্যানেলকে মুলার বলেছেন, ‘পেশাদার জীবনের প্রথম ১০ বছরে আমি সব সময় রোনালদোকে বেছে নিতাম। কিন্তু এখন বয়স একটু বেশি, মনও একটু রোমান্টিক, তাই আমি এখন পারফরম্যান্সের চেয়ে স্টাইলকে বেশি গুরুত্ব দিই। ফলে মেসি আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতার পর আমি আমি ওকে (সেরা ফুটবলার হিসেবে) বেছে নিই।’

বায়ার্ন ছেড়ে ভ্যানকুভার হোয়াইটক্যাপসে গেছেন মুলার

মুলার যোগ করেন, ‘মেসি এই খেলার ইতিহাসে সেরা। আমরা সবসময় মেসি-ক্রিস্টিয়ানোকে নিয়ে বিতর্ক করি। দুজনই অসাধারণ কিন্তু মেসি একটু বেশি শৈল্পিক।’

এর আগে অবশ্য একই প্রশ্নের জবাবে মুলার ভিন্ন উত্তর দিয়েছিলেন। ২০২২ সালে ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘মেসি বা রোনালদো? আমি রোনালদোকে বেছে নেব। মেসির বিপক্ষে আমার পরিসংখ্যান ভালো কিন্তু রোনালদোর বিপক্ষে অতটা ভালো না।’

আরও পড়ুন