আবার ইয়ংমেন্সে ধরাশায়ী মোহামেডান

বাংলাদেশ ফুটবল লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ২–০ গোলে হারিয়েছে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব। মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ–তপন স্টেডিয়ামে আজ প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় গোলশূন্য সমতায়। দ্বিতীয়ার্ধে সাদা–কালোদের কাঁপিয়ে দেয় ইয়ংমেন্স। যদিও বল দখল ও আক্রমণে এগিয়ে ছিল মোহামেডানই; কিন্তু গোলটাই করতে পারেনি তারা।
ইয়ংমেন্সের বিপক্ষে মোহামেডানের হার অবশ্য নতুন নয়। গত মৌসুমে লিগে দুইবারের দেখায় একবার জেতে মোহামেডান আরেকবার সাদা–কালোদের হারিয়ে দেয় ইয়ংমেন্স। এবারের লিগে এ নিয়ে দ্বিতীয় হার দেখল মোহামেডান। চার ম্যাচ খেলা দলটির পয়েন্ট এখন ৪। পয়েন্ট তালিকায় নবম স্থানে আছে মোহামেডান। সমান ম্যাচ খেলা ইয়ংমেন্স ৪ পয়েন্ট নিয়ে আছে অষ্টম স্থানে।
ম্যাচ শুরুর প্রথম ২০ মিনিট দুই দলের কেউই সেভাবে আক্রমণ করতে পারেনি। মাঝমাঠে বল দখলের লড়াই চললেও গোলে ভালো কোনো শট নিতে পারেনি কোনো দলই। ২৪ মিনিটে মোজাফফর মোজাফফরভের কর্নার থেকে দারুণ একটা সুযোগ পান মোহামেডানের মোহাম্মদ মিনহাজুর। কিন্তু তাঁর শট নিশানা খুঁজে পায়নি। ৩০ মিনিটে আবারও মিনহাজের শট, এবার বল লক্ষ্যে থাকলেও শটে ছিল না তেমন জোর।
৩৪ মিনিটে ইয়ংমেন্সের পাল্টা আক্রমণ দৃঢ়তার সঙ্গে আটকে দেন মোহামেডান গোলকিপার সাকিব আল হাসান। সাদা–কালোর রক্ষণ ভেঙে একাই বক্সে ঢুকে পড়েন ইয়ংমেন্সের মোহাম্মদ আরিয়ান, কিন্তু পোস্টের সামনে গিয়ে শট নেওয়ার আগেই বাধা হয়ে দাঁড়ান মোহামেডান গোলকিপার।
৪১ মিনিটে ফ্রি–কিক থেকে আরেকটি সুযোগ পায় মোহামেডান। মোজাফফরভের বুদ্ধিদীপ্ত শট ইয়ংমেন্সের রক্ষণ ফাঁকি দিয়ে স্যামুয়েল বোয়াটেংয়ের কাছে পৌঁছায়। বোয়াটেং গোলকিপার সাজু আহমেদকে একা পেয়েও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি, তাঁর নেওয়া শট পোস্টের ওপর দিয়ে চলে যায়।
বিরতির পর মোহামেডানের ডিফেন্ডারদের স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি ইয়ংমেন্সের ফরোয়ার্ড লাইন। একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষকে কাঁপিয়ে দেয়। ৪৭ মিনিটে মোহামেডানের এলোমেলো রক্ষণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইয়ংমেন্সকে এগিয়ে দেন ইরফান হোসেন। এর ঠিক এক মিনিট পর আরও একবার প্রতিপক্ষ রক্ষণ ভাঙেন ইরফান। কিন্তু পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসে সেই আক্রমণ রুখে দেন মোহামেডান গোলকিপার সাকিব।
৬১ মিনিটে ইয়ংমেন্সের ফরোয়ার্ড ওয়াতারা ইব্রাহিম একাই রক্ষণ ভেঙে বল জালে জড়ান। ৬৩ মিনিটে ইব্রাহিমের আরেকটি শট ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকিয়েছেন মোহামেডান গোলকিপার। দুই গোল হজমের পর মোহামেডান প্রতিপক্ষের রক্ষণে চাপ বাড়ালেও ইয়ংমেন্স ছিল বেশ সতর্ক। শেষ দিকে ঘানার মিডফিল্ডার বার্নাড মরিসনের বাইসাইকেল কিকও সাফল্য এনে দিতে পারেনি মোহামেডানকে।
গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে দিনের আরেক ম্যাচে পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন।