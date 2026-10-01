রোনালদোকে ছাড়াই আরও একটা দারুণ জয় পর্তুগালের

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ঘিরে মাঠের বাইরের বিতর্ক তুঙ্গে। ম্যাচের আগের দিনই জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে হঠাৎ চলে গেছেন পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী। কেন চলে গেলেন, কী ঘটেছিল, সেই প্রশ্নে উত্তাল পর্তুগিজ ফুটবল। কিন্তু মাঠে নামার পর সেসব কিছুই যেন পর্তুগালকে ছুঁতে পারল না।
উয়েফা নেশনস লিগে আজ ডেনমার্ককে ৪-২ গোলে হারিয়েছে পর্তুগাল। দুইবার পিছিয়ে পড়েও সমতায় ফিরেছিল ডেনমার্ক। তবে এরপর ভিতিনিয়া ও জোয়াও ফেলিক্সের গোলে জয় নিশ্চিত করে পর্তুগাল।
ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে কোচ জর্জ জেসুসের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন ছিল রোনালদোকে নিয়েই। তবে জেসুস শুধু বলেছিলেন, তাঁর দলকে শুধু ‘ম্যাচের দিকে মনোযোগ দিতে’ হবে।
গত বুধবার হঠাৎ জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে যান রোনালদো। তার আগেই জেসুস জানিয়েছিলেন, ডেনমার্কের বিপক্ষে ম্যাচে রোনালদোকে একাদশে রাখা হবে না। এর আগে গত রোববার নরওয়ের বিপক্ষে ২-১ গোলে জেতা ম্যাচেও পুরোটা সময় বেঞ্চে ছিলেন পর্তুগালের রেকর্ড গোলদাতা। যদিও তার আগে ওয়েলসের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয়ে অধিনায়ক ছিলেন তিনিই।
ক্যাম্প ছাড়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে রোনালদো লিখেছিলেন, ‘জাতীয় দলের কোচের সংবাদ সম্মেলনের পর এবং পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির সঙ্গে কথা বলার পর আমি জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জাতীয় দলের প্রতি আমি সব সময়ই নিবেদিত ছিলাম। কেন চলে গেছি, যথাসময়ে সব মানুষকে সত্যিটা জানাব।’
বৃহস্পতিবার ম্যাচের আগে জেসুসও বলেছেন, ‘ম্যাচের পর এ বিষয়ে কথা বলার জন্য অবশ্যই সময় পাব।’
তবে রোনালদোকে ঘিরে এত আলোচনা, এত বিতর্ক, কিন্তু মাঠে তার কোনো ছাপই দেখা গেল না পর্তুগালের খেলায়। ম্যাচের ১৩ মিনিটেই জোয়াও কানসেলো গোল করে এগিয়ে দেন স্বাগতিকদের। ১০ মিনিট পর মিকেল দামসগার্ডের বাঁকানো শটে সমতায় ফেরে ডেনমার্ক।
এরপর মাত্র দুই মিনিটের ব্যবধানে আবার এগিয়ে যায় পর্তুগাল। জেসুসের আস্থার প্রতিদান দিয়ে গোল করেন গনসালো রামোস। কাছের পোস্টে দারুণ এক ফিনিশিংয়ে দলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আবারও সমতায় ফেরে ডেনমার্ক। গোল করেন রাসমুস হইলুন্দ। তবে ৫৭ মিনিটে আবার পর্তুগালকে এগিয়ে দেন পিএসজির ভিতিনিয়া। তাঁর হেডে করা গোলে স্কোরলাইন ৩-২ ।
শেষ দিকে ডেনমার্ক যখন সমতা ফেরানোর চেষ্টা করছে, তখন দ্রুত পাল্টা আক্রমণ থেকে ম্যাচের শেষ কথা বলে দেন বদলি জোয়াও ফেলিক্স। ৮৭ মিনিটে তাঁর গোলে ৪-২ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত হয় পর্তুগালের।
জর্জ জেসুসের অধীনে এ নিয়ে টানা তিন ম্যাচে জয় পেল পর্তুগাল। রোনালদোকে ঘিরে ঝড় মাঠের বাইরে যতই থাকুক, মাঠে তাঁর দল আপাতত জয়ের পথেই হাঁটছে।