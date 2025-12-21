জন্মদিনে রোনালদোর রেকর্ডে ভাগ বসালেন এমবাপ্পে

২০ ডিসেম্বর ছিল কিলিয়ান এমবাপ্পের ২৭তম জন্মদিন। আর এদিনই রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলতে নেমে ‘আইডল’ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর একটি রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন এই ফরাসি তারকা। স্প্যানিশ ক্লাবটির হয়ে এক ক্যালেন্ডার–বর্ষে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড এখন যৌথভাবে রোনালদো ও এমবাপ্পের।
শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচে সেভিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের ৮৬তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে রিয়ালের দ্বিতীয় গোলটি করেন এমবাপ্পে। ২০২৫ সালে এটি তাঁর ৫৯তম গোল। ২০১৩ সালে রিয়ালের জার্সিতে ৫৯ গোল করেছিলেন রোনালদোও। ইউরোপের সবচেয়ে সফল ক্লাবটির ইতিহাসে একই বছরে এর চেয়ে বেশি গোল আর কারও নেই।
২০২৪ সালের জুলাইয়ে রিয়ালে যোগ দেওয়া এমবাপ্পে এবারই প্রথম পুরো একটি ক্যালেন্ডার–বর্ষ কাটাচ্ছেন। ২০২৫ সালে মোট ৫৮ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। এমবাপ্পে এ বছর ১১টি ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন, হ্যাটট্রিক করেছেন ৪টিতে। ৫৯ গোলের ৩০টি এসেছে ২০২৪-২৫ মৌসুমের দ্বিতীয়ার্ধে (জানুয়ারি থেকে মে)। বাকি ২৯ গোল চলমান ২০২৫-২৬ মৌসুমে।
এবারের গোলগুলোর মধ্যে লা লিগায় সর্বোচ্চ ১৮টি, চ্যাম্পিয়নস লিগে ৯টি এবং কোপা দেল রেতে ২টি গোল করেছেন। চলতি বছর রিয়ালের আর কোনো ম্যাচ নেই বলে গোলসংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ নেই এমবাপ্পের। তবে নিজের ‘আদর্শ’ রোনালদোর সমান গোল করেই তিনি খুশি। ম্যাচ শেষে এমবাপ্পে বলেন, ‘এই রেকর্ডটা অবিশ্বাস্য। এখানে প্রথম বছরেই আমি ক্রিস্টিয়ানোর মতো কিছু করতে পেরেছি, যিনি আমার আদর্শ। একই সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় এবং বিশ্ব ফুটবলের এক বড় দলিলও। এটা আমার জন্য এক বিশাল সম্মান।’
এমবাপ্পে বলেছেন, মাইলফলক স্পর্শ করতে পারার আনন্দ বেড়েছে আরও একটি কারণেও, ‘এটা একটা বিশেষ দিন, কারণ আজ আমার জন্মদিন। ছোটবেলা থেকেই বলে আসছি জন্মদিনে একটি পেশাদার ম্যাচ খেলা আমার স্বপ্ন। আর সেটা আবার রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে, যে ক্লাবটাও আমার স্বপ্নের।’
২০২৫ সালে রিয়াল মাদ্রিদের আর কোনো ম্যাচ নেই। এক ম্যাচ বেশি খেলে বার্সেলোনার চেয়ে ১ পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ক্লাবটি ২০২৬ সালে প্রথমবার মাঠে নামবে ৪ জানুয়ারি, রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে।