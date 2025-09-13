প্রায় তিন মাসের জন্য মাঠের বাইরে রিয়াল ডিফেন্ডার রুডিগার

গত মৌসুমেও তাঁকে চোটের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। তবু ৫৫ ম্যাচ খেলেছিলেন। এবারের মৌসুমে লা লিগায় তিন ম্যাচ খেলা রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে আন্তোনিও রুডিগারকে মাঠে দেখা গেছে এক ম্যাচে। এর মধ্যেই জার্মান ডিফেন্ডারকে নিয়ে বড় দুঃসংবাদ পেল মাদ্রিদের ক্লাবটি। গতকাল অনুশীলনে বাঁ পায়ের মাংশপেশিতে চোট পান রুডিগার।
ক্লাবের সূত্রের বরাত দিয়ে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএসের খবর, রুডিগারের চোট ‘সিরিয়াস’। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, প্রায় দুই মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে রুডিগারকে। তবে এএস ও মার্কার দাবি, মাঠে ফিরতে আরেকটু বেশি সময় লাগবে ৩২ বছর বয়সী এই সেন্টারব্যাকের। স্পেনের এ দুই সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ১০ থেকে ১২ সপ্তাহ মানে আড়াই থেকে প্রায় তিন মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে রুডিগারকে। গত জুনে জাবি আলোনসো রিয়াল কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর সময়ে এটাই প্রথম বড় ধরনের চোটের ঘটনা।
রুডিগারের আঘাতের জায়গায় স্ক্যান করে রিয়ালের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘রেক্টাস ফেমোরিস মাসলে চোট পেয়েছেন।’
রুডিগারের চোট রিয়ালের জন্য নিঃসন্দেহে বড় আঘাত। এএস জানিয়েছে, আঘাত পাওয়া জায়গায় ফোলা কমলে তাঁর আরও কিছু পরীক্ষা করা হবে। এতে আঘাত কতটা মারাত্মক, তা বুঝতে পারবে রিয়ালের মেডিকেল টিম। তখন বোঝা যাবে, রুডিগারকে ঠিক কত দিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে। আপাতত প্রাথমিকভাবে ক্লাব মনে করছে, মাঠে ফিরতে রুডিগারকে অন্তত ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
লা লিগায় আজ রাতে রিয়াল সোসিয়েদাদের মাঠে নামবে রিয়াল। আগামী মঙ্গলবার মার্শেইয়ের মুখোমুখি হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ অভিযান শুরু করবে জাবির দল। এসব ম্যাচ তো বটেই, ২৭ সেপ্টেম্বর লা লিগায় ‘মাদ্রিদ ডার্বি’ এবং অক্টোবরে ‘এল ক্ল্যাসিকো’তেও রুডিগারকে পাবে না রিয়াল। রক্ষণে জাবির হাতে আছেন দাভিদ আলাবা, রাউল আসেনসিও, এদের মিলিতাও ও ডিন হাউসেন। আলাবা ও আসেনসিও মৌসুমে রিয়ালের প্রতি তিনটি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে খেলেননি। তবে জাবির হাতে যারাই থাকুক, রুডিগারের অভিজ্ঞতার তো বিকল্প নেই।