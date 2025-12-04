চেলসির হার লিভারপুলের ড্র, ব্যবধান বাড়াচ্ছে আর্সেনাল

মৌসুমটা কি তবে আর্সেনালের হতে যাচ্ছে? অর্ধেকের বেশি সময় বাকি থাকতে এখনই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সুযোগ নেই। তবে এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে আর্সেনালের দুই দশক পর শিরোপা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা দেখতে পারেন কেউ কেউ। আর্সেনালের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণেই যে তাদের সম্ভাবনার পাল্লা ভারী হচ্ছে তা নয়, অন্যদের ব্যর্থতাও তাতে ভালো রসদ জোগাচ্ছে।
সর্বশেষ গতকাল রাতে চেলসির হার ও লিভারপুলের ড্রয়ের বিপরীতে আর্সেনালের জয় আরেকটু এগিয়ে দিয়েছে উত্তর লন্ডনের ক্লাবটিকে। চেলসি লিডসের কাছে হেরেছে ৩–১ গোলে, লিভারপুল স্যান্ডারল্যান্ডের সঙ্গে ড্র করেছে ১–১ গোলে এবং আর্সেনাল ২–০ গোলে হারিয়েছে ব্রেন্টফোর্ডকে।
দারুণ কিছু করার সম্ভাবনা জাগিয়ে মৌসুমটা শুরু করেছিল চেলসি। কিন্তু পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতার অভাব ব্যাপকভাবে ভোগাচ্ছে দলটিকে। যেমন এবারের লিগে লিভারপুল ও টটেনহামের মতো দলকে হারিয়েছে চেলসি, ড্র করেছে টেবিলের শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে। কিন্তু হেরে বসেছে ব্রাইটন, স্যান্ডারল্যান্ড ও লিডসের মতো দলের বিপক্ষে। এর মধ্যে লিডস আবার অবনমন অঞ্চলের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে।
লিডসের মাঠে প্রথমার্ধেই ২–০ গোলে পিছিয়ে পড়ে চেলসি। বিরতির পর পেদ্রো নেতো এক গোল শোধ করে চেলসিকে ম্যাচে ফেরানোর স্বপ্ন দেখান। কিন্তু ৭২ মিনিটে ডমিনিক কালভার্ট–লেউইনের গোলে ৩–১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে চেলসি। এরপর আর ম্যাচে ফেরা হয়নি তাদের। এই হারের পর ১৪ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে ‘ব্লুজ’রা।
লিভারপুলের অবস্থা চেলসির চেয়েও খারাপ। লিগে টানা ৫ ম্যাচ জিতে যাত্রা শুরু করা দলটি হেরে যায় পরের চার ম্যাচ। এক ম্যাচ বিরতি দিয়ে আবার টানা দুই হার। এরপর ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে জয় দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিলেও গতকাল রাতে আবার পয়েন্ট হারিয়েছে দলটি।
৬৭ মিনিটে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়া লিভারপুল অবশ্য হারতেও পারত। ৬১ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে কোনোরকমে ১ পয়েন্ট পেয়েছে দলটি। এর ফলে অ্যানফিল্ডে শেষ তিন ম্যাচে জয়হীন থাকল ‘অল রেড’রা। আর এই হারের পর ১৪ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিভারপুলের অবস্থান অষ্টম। শীর্ষে থাকা আর্সেনালের চেয়ে ১১ পয়েন্টে পিছিয়ে আর্নে স্লটের দল।
এই মৌসুমে অদ্ভুত পারফরম্যান্স করছে স্যান্ডারল্যান্ড। লিভারপুলের বিপক্ষে ড্রয়ের আগে আর্সেনালের সঙ্গে ২–২ গোলে ড্র করে তারা। চেলসির বিপক্ষে জিতেছিল ২–১ গোলে। বর্তমানে ১৪ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ সান্ডারল্যান্ড।
চেলসির বিপক্ষে ড্রয়ের হতাশা ভুলে আবার জয়ে ফিরেছে আর্সেনাল। ব্রেন্টফোর্ডকে ঘরের মাঠে ২–০ গোলে হারিয়েছে তারা। ম্যাচের ১১ মিনিটে গানারদের এগিয়ে দেন মিকেল মেরিনো। আর যোগ করা সময়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বুকায়ো সাকা।
এটি ১৪ ম্যাচে মিকেল আরতেতার দলের ১০তম জয়। এখন পর্যন্ত লিভারপুলের বিপক্ষে অ্যানফিল্ডের ম্যাচটি ছাড়া আর কোনো ম্যাচ হারেনি তারা। ১৪ ম্যাচে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ৩৩।