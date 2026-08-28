নতুন কোচ পেল মেসির ইন্টার মায়ামি

ইন্টার মায়ামির নতুন কোচ হলেন ক্রিস্টিয়ান ‘কিলি’ গনজালেজ। গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইন্টার মায়ামি।
তবে এখনই অন্তর্বর্তীকালীন কোচ গুইলার্মো হোয়োসের দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না। ‘কিলি’ গনজালেজ যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতি পাওয়ার আগপর্যন্ত তিনিই মায়ামি কোচের দায়িত্ব সামলাবেন।
মেসির মতো গনজালেজের জন্মও আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরে। ৫২ বছর বয়সী এই সাবেক ফুটবলার খেলোয়াড়ি জীবনে ছিলেন উইঙ্গার। ইন্টার মিলান, ভ্যালেন্সিয়া ও জারাগোজার মতো ইউরোপিয়ান ক্লাবের জার্সি পরেছেন।
১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে ৫৬ ম্যাচ খেলেন। এরপর ২০২০ সালে কোচিংয়ে পা রাখেন গনজালেজ। আর্জেন্টিনার তিনটি ক্লাবে কোচের দায়িত্বে ছিলেন।
অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হোয়োসের অধীন সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচের চারটিতেই হেরেছে মায়ামি। ইস্টার্ন কনফারেন্সে তাদের অবস্থান দ্বিতীয়। শীর্ষে থাকা ন্যাশভিলের চেয়ে ১০ পয়েন্ট পিছিয়ে গেছে তারা। মূলত ২০২৬ বিশ্বকাপের পর এখনো সেরা ছন্দে ফিরতে পারেনি মায়ামি। দলটিকে ছন্দে ফেরানোর চ্যালেঞ্জ থাকবে নতুন কোচের।
দলের খারাপ পারফরম্যান্সের মধ্যে শাস্তিও পেয়েছেন হোয়োস। গত বৃহস্পতিবার তাঁকে এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জরিমানাও করা হয়। লিগের নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শুরু করার নীতি একাধিকবার লঙ্ঘনের কারণে এই শাস্তি পেয়েছেন হোয়োস। বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে মাঠে ফেরার কারণে মায়ামি একাধিকবার লিগের এই নিয়ম ভেঙেছে।
ইন্টার মায়ামিতে হোয়োসের ভূমিকা অবশ্য শুধু অন্তর্বর্তীকালীন কোচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর আগে তিনি ক্লাবটির স্পোর্টিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মেসির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কটা বন্ধুত্বের। হাভিয়ের মাচেরানো ব্যক্তিগত কারণে গত এপ্রিলে ক্লাব ছাড়ার পর অস্থায়ীভাবে প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন হোয়োস।